22 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Temmuz Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 22 Temmuz 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

22 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.7309 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.7272 liradan, satış fiyatı ise 17.7347 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.33'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.0709 TL'den yapan euro şu anda 18.0631 TL alış ve 18.0788 TL satış fiyatına sahip.

