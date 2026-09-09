Bank of America’dan dünyayı ilgilendiren yeni tahmin: Rakamlar değişti

Bank of America (BofA) küresel ekonomiye yönelik büyüme tahminlerinde değişikliğe gitti. Banka, 2026 yılı küresel büyüme beklentisini 10 baz puan artırarak yüzde 3,3 yükseltirken, 2026 tahmini yüzde 3,4’e indirdi.

2028 İÇİN YÜZDE 3,3 BÜYÜME BEKLENTİSİ



Ekonomistler Cloudio Irigoyen ve Antonio Gabriel’in değerlendirmesine göre küresel ekonominin 2028 yılında yüzde 3,3 büyümesi bekleniyor. Yeni tahminler, küresel büyümenin önümüzdeki yıllarda büyük ölçüde dirençli kalacagına işaret etti.

ENFLASYONDA KALICILIK RİSKİ

BofA ekonomistleri, küresel enflasyonun daha önce öngörülenden uzun süre yüksek kalabilecegini belirtti. Bu görünümün faizlerin daha yüksek seviyelerde tutulması beklentisini güçlendirdiği, Fed’in atacı adımların ise büyüme açısından kritik olacağı ifade edildi.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR

Yapay zeka yatırımları ve teknoloji ihracatında artış, büyümeyi destekleyen unsurlar arasında gösterildi. Özellikle gelişmekte olan Asya ekonomilerindeki teknoloji ihracatların yukarı yönlü revizyonda etkili olduğu belirtildi.

EURO BÖLGESİ TAHMİNİ YÜKSELDİ

BofA, ABD’nin 2026 büyüme tahminini sınırlı ölçüde düşürürken, Euro bölgesi beklentisini 30 baz puan artırarak yüzde 0,8’e çıkardı.

Banka ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki trafik aksaklıkları, sıkılaşan finansal koşullar ve yüksek enflasyonu küreselbilme açısından önemli riskler arasında sıraladı.