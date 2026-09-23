23 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,81 TL, satış fiyatı ise 55,87 TL olarak belirlendi. Günlük değişim ise %-0,08 seviyesinde. Euro’nun TL karşısındaki güncel durumu, 1.000 euronun alış kuru üzerinden TL karşılığının 55.810 TL, 5.000 euronun TL karşılığının ise 279.050 TL olduğunu ortaya koyuyor. Son bir haftada Euro/TL, 7 gün önce 56,19 TL iken, bu sabah 55,87 TL’ye geriledi. Bu süreçte bir euronun TL bazındaki değişimi -0,32 TL, yüzde değişimi ise %-0,57 olarak gerçekleşti. 1.000 euronun TL karşılığındaki değişim ise -320,00 TL olarak kaydedildi.

Son 7 gün içinde Euro/TL seviyesi, 2026-09-15'te 56,19 TL'den başlayarak, sırasıyla 55,83 TL, 56,10 TL, 56,05 TL, 55,98 TL, 55,89 TL seviyelerine geriledikten sonra bugün 55,87 TL seviyesine ulaşmış durumda. Bugün Euro/TL’nin destek seviyesi 55,74 TL, direnç seviyesi ise 56,10 TL olarak belirlenmiştir.

EUR/USD paritesinin 1,1426 seviyesinde olduğu ve günlük değişimin %-0,21 seviyelerinde olduğu dikkate alındığında, Euro/TL üzerindeki etkilerin sınırlı kalması bekleniyor. Bu gelişmelere bağlı olarak, Euro/TL’nin yatay seyrinde kalması ve EUR/USD paritesindeki sınırlı geri çekilmelerin takibi önem arz ediyor.

Güncel Euro Kuru

23 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,81 TL 55,87 TL %-0,08





Güncel Döviz Kurları

23 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 48,83 TL 48,84 TL %0,10 İngiliz Sterlini 65,06 TL 65,07 TL %-0,05 İsviçre Frangı 59,42 TL 59,45 TL %-0,03 Kanada Doları 34,67 TL 34,69 TL %-0,01 Avustralya Doları 34,67 TL 34,69 TL %-0,09 Çin Yuanı 7,28 TL 7,28 TL %-0,01 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,70 İsveç Kronu 4,95 TL 4,96 TL %-0,08





Öne Çıkan Pariteler

23 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1426 %-0,21 GBP/USD 1,3313 %-0,23 USD/JPY 157,65 %0,17 USD/CHF 0,8217 %0,15





Son 7 gün içinde Euro/TL’deki değişimlerin grafik geçişine bakıldığında, Euro/TL’nin dalgalanma trendi ayrıntılı şekilde görülebiliyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi, belirtilen destek seviyesi olan 55,74 TL’nin üzerinde kalmaya devam ediyor. Direnç seviyesi ise 56,10 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyelerin takibi, Euro/TL’nin gelecekteki hareketliliği açısından önemli. EUR/USD paritesindeki güncel durum da Euro/TL üzerinde etkili olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular