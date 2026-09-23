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23 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Euro/TL'de güncel alış fiyatı 55,81 TL, satış fiyatı ise 55,87 TL olarak belirlendi. Son bir haftada Euro/TL, 7 gün önceki 56,19 TL seviyesinden gerileyerek 55,87 TL'ye düştü.

23 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,81 TL, satış fiyatı ise 55,87 TL olarak belirlendi. Günlük değişim ise %-0,08 seviyesinde. Euro’nun TL karşısındaki güncel durumu, 1.000 euronun alış kuru üzerinden TL karşılığının 55.810 TL, 5.000 euronun TL karşılığının ise 279.050 TL olduğunu ortaya koyuyor. Son bir haftada Euro/TL, 7 gün önce 56,19 TL iken, bu sabah 55,87 TL’ye geriledi. Bu süreçte bir euronun TL bazındaki değişimi -0,32 TL, yüzde değişimi ise %-0,57 olarak gerçekleşti. 1.000 euronun TL karşılığındaki değişim ise -320,00 TL olarak kaydedildi.

Son 7 gün içinde Euro/TL seviyesi, 2026-09-15'te 56,19 TL'den başlayarak, sırasıyla 55,83 TL, 56,10 TL, 56,05 TL, 55,98 TL, 55,89 TL seviyelerine geriledikten sonra bugün 55,87 TL seviyesine ulaşmış durumda. Bugün Euro/TL’nin destek seviyesi 55,74 TL, direnç seviyesi ise 56,10 TL olarak belirlenmiştir.

EUR/USD paritesinin 1,1426 seviyesinde olduğu ve günlük değişimin %-0,21 seviyelerinde olduğu dikkate alındığında, Euro/TL üzerindeki etkilerin sınırlı kalması bekleniyor. Bu gelişmelere bağlı olarak, Euro/TL’nin yatay seyrinde kalması ve EUR/USD paritesindeki sınırlı geri çekilmelerin takibi önem arz ediyor.

Güncel Euro Kuru

23 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,81 TL 55,87 TL %-0,08


Güncel Döviz Kurları

23 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 48,83 TL 48,84 TL %0,10
İngiliz Sterlini 65,06 TL 65,07 TL %-0,05
İsviçre Frangı 59,42 TL 59,45 TL %-0,03
Kanada Doları 34,67 TL 34,69 TL %-0,01
Avustralya Doları 34,67 TL 34,69 TL %-0,09
Çin Yuanı 7,28 TL 7,28 TL %-0,01
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,70
İsveç Kronu 4,95 TL 4,96 TL %-0,08


Öne Çıkan Pariteler

23 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1426 %-0,21
GBP/USD 1,3313 %-0,23
USD/JPY 157,65 %0,17
USD/CHF 0,8217 %0,15


Son 7 gün içinde Euro/TL’deki değişimlerin grafik geçişine bakıldığında, Euro/TL’nin dalgalanma trendi ayrıntılı şekilde görülebiliyor.

23 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme 1

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi, belirtilen destek seviyesi olan 55,74 TL’nin üzerinde kalmaya devam ediyor. Direnç seviyesi ise 56,10 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyelerin takibi, Euro/TL’nin gelecekteki hareketliliği açısından önemli. EUR/USD paritesindeki güncel durum da Euro/TL üzerinde etkili olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,81 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.810 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1426 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

23 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme 2

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