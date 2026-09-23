23 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,81 TL, satış fiyatı ise 55,87 TL olarak belirlendi. Günlük değişim ise %-0,08 seviyesinde. Euro’nun TL karşısındaki güncel durumu, 1.000 euronun alış kuru üzerinden TL karşılığının 55.810 TL, 5.000 euronun TL karşılığının ise 279.050 TL olduğunu ortaya koyuyor. Son bir haftada Euro/TL, 7 gün önce 56,19 TL iken, bu sabah 55,87 TL’ye geriledi. Bu süreçte bir euronun TL bazındaki değişimi -0,32 TL, yüzde değişimi ise %-0,57 olarak gerçekleşti. 1.000 euronun TL karşılığındaki değişim ise -320,00 TL olarak kaydedildi.
Son 7 gün içinde Euro/TL seviyesi, 2026-09-15'te 56,19 TL'den başlayarak, sırasıyla 55,83 TL, 56,10 TL, 56,05 TL, 55,98 TL, 55,89 TL seviyelerine geriledikten sonra bugün 55,87 TL seviyesine ulaşmış durumda. Bugün Euro/TL’nin destek seviyesi 55,74 TL, direnç seviyesi ise 56,10 TL olarak belirlenmiştir.
EUR/USD paritesinin 1,1426 seviyesinde olduğu ve günlük değişimin %-0,21 seviyelerinde olduğu dikkate alındığında, Euro/TL üzerindeki etkilerin sınırlı kalması bekleniyor. Bu gelişmelere bağlı olarak, Euro/TL’nin yatay seyrinde kalması ve EUR/USD paritesindeki sınırlı geri çekilmelerin takibi önem arz ediyor.
23 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,81 TL
|55,87 TL
|%-0,08
23 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|48,83 TL
|48,84 TL
|%0,10
|İngiliz Sterlini
|65,06 TL
|65,07 TL
|%-0,05
|İsviçre Frangı
|59,42 TL
|59,45 TL
|%-0,03
|Kanada Doları
|34,67 TL
|34,69 TL
|%-0,01
|Avustralya Doları
|34,67 TL
|34,69 TL
|%-0,09
|Çin Yuanı
|7,28 TL
|7,28 TL
|%-0,01
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%-0,70
|İsveç Kronu
|4,95 TL
|4,96 TL
|%-0,08
23 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1426
|%-0,21
|GBP/USD
|1,3313
|%-0,23
|USD/JPY
|157,65
|%0,17
|USD/CHF
|0,8217
|%0,15
Son 7 gün içinde Euro/TL’deki değişimlerin grafik geçişine bakıldığında, Euro/TL’nin dalgalanma trendi ayrıntılı şekilde görülebiliyor.
Mevcut Euro/TL seviyesi, belirtilen destek seviyesi olan 55,74 TL’nin üzerinde kalmaya devam ediyor. Direnç seviyesi ise 56,10 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyelerin takibi, Euro/TL’nin gelecekteki hareketliliği açısından önemli. EUR/USD paritesindeki güncel durum da Euro/TL üzerinde etkili olabilir.
Serbest piyasa 55,81 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.810 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1426 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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