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FATF raporu yayımlandı! Açıklama geldi: "Türkiye'nin gri liste riskinin bulunmadığı açıkça tescil edildi"

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 5'inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu yayımlandı. MASAK tarafından rapora ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin 40 tavsiyeden 38'ine uyumlu olduğu bildirildi. Açıklamada, "Ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığı hususları da FATF tarafından açık bir şekilde tescil edilmiştir" denildi.

FATF raporu yayımlandı! Açıklama geldi: "Türkiye'nin gri liste riskinin bulunmadığı açıkça tescil edildi"

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) FATF 5'inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu'na ilişkin açıklamada bulundu.

"DEĞERLENDİRME RAPORU YAYIMLANMIŞTIR"

MASAK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu 23 Eylül 2026 tarihinde FATF’in internet sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu raporda, Ülkemizin suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında mevzuat altyapısı, kurumsal kapasitesi ve uygulamaları kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir.

FATF raporu yayımlandı! Açıklama geldi: "Türkiye nin gri liste riskinin bulunmadığı açıkça tescil edildi" 1

"40 TAVSİYENİN 39'İNE UYUMLU BULUNMUŞTUR"

Teknik uyuma (mevzuat uyumu) yönelik değerlendirme sonucunda, Ülkemiz FATF’in 40 tavsiyesinin 38’ine uyumlu bulunmuştur. Etkililik bakımından yapılan değerlendirmede ise Ülkemiz 11 Kısa Vadeli Çıktının (Immediate Outcome-IO) 3’ünde “Önemli Ölçüde Etkili”, 8’inde ise “Ilımlı Ölçüde Etkili” olarak değerlendirilmiştir.

"GRİ LİSTE RİSKİNİN BULUNMADIĞI AÇIK BİR ŞEKİLDE TESCİL EDİLMİŞTİR"

Söz konusu sonuçlar, Ülkemizin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesini teşkil etmekte ve gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları, kurumsal düzenlemeler ve uygulamalar ile Ülkemizin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesini giderek güçlendirdiğini ortaya koymaktadır. Buna göre suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında Ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığı hususları da FATF tarafından açık bir şekilde tescil edilmiştir.

FATF raporu yayımlandı! Açıklama geldi: "Türkiye nin gri liste riskinin bulunmadığı açıkça tescil edildi" 2

FATF değerlendirmeleri, ülkelerin mali suçlarla mücadele sistemlerinin uluslararası standartlar çerçevesinde düzenli olarak gözden geçirilmesini ve bu sistemlerin sürekli geliştirilmesini amaçlayan teknik değerlendirme süreçleridir. Önümüzdeki dönemde raporda tespit edilen konularda gelişme göstermeye yönelik çalışmalar da “Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)” ve “Türkiye’de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı İle Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)” çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla hız kesmeden sürdürülecektir.

Suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla etkin şekilde mücadele ile mali sistemin bütünlüğünün korunması, toplumun güvenlik ve esenliğinin sağlanması temel önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Kamu ve özel sektörden sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederiz"
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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