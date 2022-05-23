23 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 23 Mayıs Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 23 Mayıs 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

23 MAYIS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 15.9604 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 15.9569 liradan, satış fiyatı ise 15.9639 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.74'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 16.925 TL'den yapan euro şu anda 16.9155 TL alış ve 16.9345 TL satış fiyatına sahip.

