23 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 23 Nisan 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 14'ü geçen dolar kurundaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 23 Nisan'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 23 Nisan 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

23 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın dördüncü günü olan 23 Nisan Perşembe günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 14,7427 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,7337 liradan, satış fiyatı ise 14,7517 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0,10'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,9216 TL'den yapan euro şu anda 15,9092 TL alış ve 15,9341 TL satış fiyatına sahip.