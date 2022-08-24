24 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Ağustos 2022 Euroda son durum ve dolar alış satış fiyatları!

Haftanın üçüncü günü olan 24 Ağustos 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Peki Dolar bugün kaç TL?

24 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.128 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.1252 liradan, satış fiyatı ise 18.1309 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.24'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.0251 TL'den yapan euro şu anda 18.0194 TL alış ve 18.0309 TL satış fiyatına sahip.

