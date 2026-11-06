Ticaret Bakanlığı mercek altına aldı! O ilanlara ceza geliyor

İstanbul'da bazı işletmelerin müşteri çekmek amacıyla kullandığı “Kapatıyoruz” ve “Zararına satış” ilanları mercek altına alındı. Vitrinlere asılan bu afişlerle indirim ve kapanış algısı oluşturulurken, söz konusu uygulamanın tüketicileri yanıltabildiği belirlendi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu da yanıltıcı ilanları haksız ticari uygulama kapsamında değerlendirerek işletmeye ceza uyguladı.

Kadıköy'de faaliyet gösteren bir halı firmasının vitrinine astığı “Kapatıyoruz” afişini yaklaşık 1,5 yıldır kaldırmadığı görüldü. Kapanış izlenimi veren ilanla müşteri çekilmeye çalışılırken, bölgedeki bir esnaf uygulamanın amacını şöyle anlattı:

“Hani yazıyorlar pankartı, gel gel müşteri çekme amaçlı ama görünüşte kapatma gibi bir şey yok.”

BENZER İLANLAR İSTANBUL'UN FARKLI İLÇELERİNDE

Söz konusu uygulamanın yalnızca Kadıköy ile sınırlı olmadığı, İstanbul'un birçok ilçesinde benzer afişlerin kullanıldığı görüldü. Bağcılar'da da özellikle beyaz eşya ve ankastre ürünlerin satıldığı mağazalarda “Kapatma nedeniyle tüm ürünlerde indirim” ilanlarına rastlandı. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi ürünler için de kapanış gerekçesiyle indirim yapıldığı duyuruldu.

Kanal D Haber'e konuşan Avukat Ayçin Oktay, bu tür ilanların tüketiciler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Tüketicide ürünlerin piyasa değerinin altında satış yapıldığı algısını yaratmaktadır.” dedi.

TİCARET BAKANLIĞI YANILTICI İLANLARA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Bazı mağazaların vitrinlerinde “Son günler, inanılmaz fiyatlar” ve “Stoklarla sınırlıdır” gibi ifadelerle indirim kampanyalarını duyurduğu görüldü. Ancak kapanış ve indirim algısı oluşturarak tüketiciyi yanıltan uygulamalar Ticaret Bakanlığı'nın incelemesine takıldı. Reklam Kurulu, mevzuata aykırı bulunan ilanlar nedeniyle işletmeye ceza kesti.

E-TİCARETTE DE BENZER YÖNTEM KULLANILIYOR

Tüketicileri yanıltan uygulamalar yalnızca fiziksel mağazalarla da sınırlı kalmıyor. Bazı e-ticaret platformlarında da stokta bulunmayan ürünlerin satıştaymış gibi gösterildiği belirtiliyor. Tüketiciler sipariş verip ödeme yaptıktan yaklaşık 20 gün sonra ürünün stokta kalmadığı gerekçesiyle siparişlerinin iptal edildiği ve ücretlerinin iade edildiği durumlarla karşılaşıyor. Bu süreçte tüketicinin ödediği para işletmenin kullanımında kalıyor.

Avukat Ayçin Oktay, işletmelerin tüketicilerin parasını bu şekilde kullanamayacağını vurgulayarak, “Bir tüketicinin parasını kendi finansman kaynağı olarak aylarca kullanamaz.” ifadelerini kullandı.

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