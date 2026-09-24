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24 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada alış fiyatı 48,84 TL, satış fiyatı ise 48,87 TL olarak belirlendi. Son 7 günde döviz kurunda %0,45’lik bir artış gözlemlendi ve 1.000 dolar 48.840 TL’ye denk geliyor.

24 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 48,84 TL, satış fiyatı ise 48,87 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL, önceki güne göre %0,05'lik bir artış gösterdi. 1.000 dolar, alış kuru üzerinden 48.840 TL’ye, 5.000 dolar ise 244.200 TL’ye denk geliyor. Dolar/TL’de son 7 gün içerisinde yaşanan hareketler, haftalık sınırlı yükselişi ortaya koyuyor.

Dolar/TL, 7 gün önce 48,65 TL’den işlem görürken, bugün 48,87 TL seviyesine yükseldi. Bu süreçte bir doların TL cinsinden değerindeki değişim 0,22 TL olarak hesaplandı ve yüzde değişim ise %0,45 oldu. Aynı zamanda, 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise 220,00 TL olarak kaydedildi. Dolar/TL’de Temmuz ayından bu yana görülen uptrend, tetikleyici faktörlerin olmaması ile birlikte biraz daha yavaşlamış gözükmekte.

Döviz kurunun gün içerisinde serbest piyasada alıcılar ve satıcılar tarafından belirlenen seviyeler arasında dalgalanması beklenirken, takip edilmesi gereken destek seviyesi 48,72 TL, direnç seviyesi ise 48,94 TL olarak belirlendi.

Güncel Dolar Kuru

24 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 48,84 TL 48,87 TL %0,05


Güncel Döviz Kurları

24 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,67 TL 55,73 TL %0,14
İngiliz Sterlini 64,77 TL 64,80 TL %0,21
İsviçre Frangı 59,21 TL 59,27 TL %0,11
Kanada Doları 34,62 TL 34,65 TL %0,03
Avustralya Doları 34,33 TL 34,36 TL %-0,08
Çin Yuanı 7,27 TL 7,28 TL %-0,02
Rus Rublesi 0,57 TL 0,57 TL %-0,49
İsveç Kronu 4,92 TL 4,93 TL %-0,03


Öne Çıkan Pariteler

24 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1376 %-0,07
GBP/USD 1,3232 %-0,06
USD/JPY 158,22 %-0,06
USD/CHF 0,8247 %-0,06


Dolar/TL'nin son 7 günlük grafik hareketlerine baktığımızda, 16 Eylül 2026 tarihinde 48,65 TL seviyesinden başlayan yükselişin, 24 Eylül 2026 itibarıyla 48,87 TL’ye ulaştığı görülüyor. Bu gelişme, piyasalardaki bekle-gör yaklaşımının ve günlük yatay seyirlerin etkisini yansıtmakta.

24 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu an için 48,87 TL seviyesinde işlem görmekte ve yakın destek seviyesi olan 48,72 TL’nin üzerinde kalması dikkat çekiyor. 48,94 TL seviyesindeki direnç ise takip edilmesi gereken bir diğer önemli seviye olarak öne çıkıyor. Küresel piyasa etkenlerinin etkisinin minimal olduğu bu dönemde, dolardaki hareketlerin yerel faktörlerle şekillenmesi dikkatle izlenmeli.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 48,84 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.840 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,05 oranında değişim kaydetmiştir.

24 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 2

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dolar alış ve satış döviz alış satış
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