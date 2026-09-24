24 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 48,84 TL, satış fiyatı ise 48,87 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL, önceki güne göre %0,05'lik bir artış gösterdi. 1.000 dolar, alış kuru üzerinden 48.840 TL’ye, 5.000 dolar ise 244.200 TL’ye denk geliyor. Dolar/TL’de son 7 gün içerisinde yaşanan hareketler, haftalık sınırlı yükselişi ortaya koyuyor.
Dolar/TL, 7 gün önce 48,65 TL’den işlem görürken, bugün 48,87 TL seviyesine yükseldi. Bu süreçte bir doların TL cinsinden değerindeki değişim 0,22 TL olarak hesaplandı ve yüzde değişim ise %0,45 oldu. Aynı zamanda, 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise 220,00 TL olarak kaydedildi. Dolar/TL’de Temmuz ayından bu yana görülen uptrend, tetikleyici faktörlerin olmaması ile birlikte biraz daha yavaşlamış gözükmekte.
Döviz kurunun gün içerisinde serbest piyasada alıcılar ve satıcılar tarafından belirlenen seviyeler arasında dalgalanması beklenirken, takip edilmesi gereken destek seviyesi 48,72 TL, direnç seviyesi ise 48,94 TL olarak belirlendi.
24 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|48,84 TL
|48,87 TL
|%0,05
24 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,67 TL
|55,73 TL
|%0,14
|İngiliz Sterlini
|64,77 TL
|64,80 TL
|%0,21
|İsviçre Frangı
|59,21 TL
|59,27 TL
|%0,11
|Kanada Doları
|34,62 TL
|34,65 TL
|%0,03
|Avustralya Doları
|34,33 TL
|34,36 TL
|%-0,08
|Çin Yuanı
|7,27 TL
|7,28 TL
|%-0,02
|Rus Rublesi
|0,57 TL
|0,57 TL
|%-0,49
|İsveç Kronu
|4,92 TL
|4,93 TL
|%-0,03
24 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1376
|%-0,07
|GBP/USD
|1,3232
|%-0,06
|USD/JPY
|158,22
|%-0,06
|USD/CHF
|0,8247
|%-0,06
Dolar/TL'nin son 7 günlük grafik hareketlerine baktığımızda, 16 Eylül 2026 tarihinde 48,65 TL seviyesinden başlayan yükselişin, 24 Eylül 2026 itibarıyla 48,87 TL’ye ulaştığı görülüyor. Bu gelişme, piyasalardaki bekle-gör yaklaşımının ve günlük yatay seyirlerin etkisini yansıtmakta.
Dolar/TL şu an için 48,87 TL seviyesinde işlem görmekte ve yakın destek seviyesi olan 48,72 TL’nin üzerinde kalması dikkat çekiyor. 48,94 TL seviyesindeki direnç ise takip edilmesi gereken bir diğer önemli seviye olarak öne çıkıyor. Küresel piyasa etkenlerinin etkisinin minimal olduğu bu dönemde, dolardaki hareketlerin yerel faktörlerle şekillenmesi dikkatle izlenmeli.
Serbest piyasadaki güncel 48,84 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.840 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,05 oranında değişim kaydetmiştir.
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