24 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 48,84 TL, satış fiyatı ise 48,87 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL, önceki güne göre %0,05'lik bir artış gösterdi. 1.000 dolar, alış kuru üzerinden 48.840 TL’ye, 5.000 dolar ise 244.200 TL’ye denk geliyor. Dolar/TL’de son 7 gün içerisinde yaşanan hareketler, haftalık sınırlı yükselişi ortaya koyuyor.

Dolar/TL, 7 gün önce 48,65 TL’den işlem görürken, bugün 48,87 TL seviyesine yükseldi. Bu süreçte bir doların TL cinsinden değerindeki değişim 0,22 TL olarak hesaplandı ve yüzde değişim ise %0,45 oldu. Aynı zamanda, 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise 220,00 TL olarak kaydedildi. Dolar/TL’de Temmuz ayından bu yana görülen uptrend, tetikleyici faktörlerin olmaması ile birlikte biraz daha yavaşlamış gözükmekte.

Döviz kurunun gün içerisinde serbest piyasada alıcılar ve satıcılar tarafından belirlenen seviyeler arasında dalgalanması beklenirken, takip edilmesi gereken destek seviyesi 48,72 TL, direnç seviyesi ise 48,94 TL olarak belirlendi.

Güncel Dolar Kuru

24 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 48,84 TL 48,87 TL %0,05





Güncel Döviz Kurları

24 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,67 TL 55,73 TL %0,14 İngiliz Sterlini 64,77 TL 64,80 TL %0,21 İsviçre Frangı 59,21 TL 59,27 TL %0,11 Kanada Doları 34,62 TL 34,65 TL %0,03 Avustralya Doları 34,33 TL 34,36 TL %-0,08 Çin Yuanı 7,27 TL 7,28 TL %-0,02 Rus Rublesi 0,57 TL 0,57 TL %-0,49 İsveç Kronu 4,92 TL 4,93 TL %-0,03





Öne Çıkan Pariteler

24 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1376 %-0,07 GBP/USD 1,3232 %-0,06 USD/JPY 158,22 %-0,06 USD/CHF 0,8247 %-0,06





Dolar/TL'nin son 7 günlük grafik hareketlerine baktığımızda, 16 Eylül 2026 tarihinde 48,65 TL seviyesinden başlayan yükselişin, 24 Eylül 2026 itibarıyla 48,87 TL’ye ulaştığı görülüyor. Bu gelişme, piyasalardaki bekle-gör yaklaşımının ve günlük yatay seyirlerin etkisini yansıtmakta.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu an için 48,87 TL seviyesinde işlem görmekte ve yakın destek seviyesi olan 48,72 TL’nin üzerinde kalması dikkat çekiyor. 48,94 TL seviyesindeki direnç ise takip edilmesi gereken bir diğer önemli seviye olarak öne çıkıyor. Küresel piyasa etkenlerinin etkisinin minimal olduğu bu dönemde, dolardaki hareketlerin yerel faktörlerle şekillenmesi dikkatle izlenmeli.

Sıkça Sorulan Sorular