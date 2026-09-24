24 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,68 TL, satış fiyatı ise 55,72 TL olarak belirlenmiştir. Bugün Euro/TL'de günlük değişim %0,13 olarak gerçekleşirken, 1.000 euro alış kuru üzerinden TL karşılığı 55.680 TL, 5.000 euro ise 278.400 TL seviyesindedir. Son bir haftalık dönemde Euro/TL, 7 gün önce 55,83 TL iken, bugün 55,72 TL'ye gerileyerek -0,11 TL ve % -0,20'lik bir değişim kaydetmiştir. 1.000 euro alışında ise TL karşılığı -110,00 TL azalmıştır.
7 günlük Euro/TL serisi 2026-09-16: 55,83 TL, 2026-09-17: 56,10 TL, 2026-09-18: 56,05 TL, 2026-09-21: 55,98 TL, 2026-09-22: 55,89 TL, 2026-09-23: 55,63 TL ve 2026-09-24: 55,72 TL olarak görüntülenmiştir.
Euro/TL'nin mevcut destek seviyesi 55,53 TL, direnç seviyesi ise 56,00 TL olarak tanımlanmaktadır. EUR/USD paritesi ise 1,1376 seviyesinde, günlük değişim % -0,07 olarak gerçekleşmiştir.
24 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,68 TL
|55,72 TL
|%0,13
24 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|48,85 TL
|48,86 TL
|%0,05
|İngiliz Sterlini
|64,77 TL
|64,80 TL
|%0,21
|İsviçre Frangı
|59,22 TL
|59,26 TL
|%0,11
|Kanada Doları
|34,62 TL
|34,64 TL
|%0,03
|Avustralya Doları
|34,33 TL
|34,36 TL
|%-0,07
|Çin Yuanı
|7,27 TL
|7,28 TL
|%-0,01
|Rus Rublesi
|0,57 TL
|0,57 TL
|%-0,49
|İsveç Kronu
|4,92 TL
|4,92 TL
|%-0,03
24 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1376
|%-0,07
|GBP/USD
|1,3232
|%-0,06
|USD/JPY
|158,22
|%-0,06
|USD/CHF
|0,8246
|%-0,07
Son 7 gün içerisinde Euro/TL'de yaşanan değişimleri daha iyi anlamak için grafik geçişine aşağıda göz atabilirsiniz.
Euro/TL’deki mevcut fiyat 55,72 TL olarak kaydedilirken, destek seviyesi 55,53 TL, direnç seviyesi ise 56,00 TL'dir. Bu seviyelere dikkat edilmesi, olası yön hareketlerinin gözlemlenmesi açısından önemlidir. EUR/USD paritesinin yatay seyri ve Euro/TL üzerindeki etkisi, piyasalardaki genel durumu anlamak için kritik bir gösterge olmaya devam etmektedir.
Serbest piyasa 55,68 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.680 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1376 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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