FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

24 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,68 TL, satış fiyatı 55,72 TL olarak belirlenmiştir. Son bir haftada Euro/TL, 55,83 TL'den 55,72 TL'ye gerileyerek %0,20'lik değişim göstermiştir.

24 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,68 TL, satış fiyatı ise 55,72 TL olarak belirlenmiştir. Bugün Euro/TL'de günlük değişim %0,13 olarak gerçekleşirken, 1.000 euro alış kuru üzerinden TL karşılığı 55.680 TL, 5.000 euro ise 278.400 TL seviyesindedir. Son bir haftalık dönemde Euro/TL, 7 gün önce 55,83 TL iken, bugün 55,72 TL'ye gerileyerek -0,11 TL ve % -0,20'lik bir değişim kaydetmiştir. 1.000 euro alışında ise TL karşılığı -110,00 TL azalmıştır.

7 günlük Euro/TL serisi 2026-09-16: 55,83 TL, 2026-09-17: 56,10 TL, 2026-09-18: 56,05 TL, 2026-09-21: 55,98 TL, 2026-09-22: 55,89 TL, 2026-09-23: 55,63 TL ve 2026-09-24: 55,72 TL olarak görüntülenmiştir.

Euro/TL'nin mevcut destek seviyesi 55,53 TL, direnç seviyesi ise 56,00 TL olarak tanımlanmaktadır. EUR/USD paritesi ise 1,1376 seviyesinde, günlük değişim % -0,07 olarak gerçekleşmiştir.

Güncel Euro Kuru

24 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,68 TL 55,72 TL %0,13


Güncel Döviz Kurları

24 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 48,85 TL 48,86 TL %0,05
İngiliz Sterlini 64,77 TL 64,80 TL %0,21
İsviçre Frangı 59,22 TL 59,26 TL %0,11
Kanada Doları 34,62 TL 34,64 TL %0,03
Avustralya Doları 34,33 TL 34,36 TL %-0,07
Çin Yuanı 7,27 TL 7,28 TL %-0,01
Rus Rublesi 0,57 TL 0,57 TL %-0,49
İsveç Kronu 4,92 TL 4,92 TL %-0,03


Öne Çıkan Pariteler

24 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1376 %-0,07
GBP/USD 1,3232 %-0,06
USD/JPY 158,22 %-0,06
USD/CHF 0,8246 %-0,07


Son 7 gün içerisinde Euro/TL'de yaşanan değişimleri daha iyi anlamak için grafik geçişine aşağıda göz atabilirsiniz.

24 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL’deki mevcut fiyat 55,72 TL olarak kaydedilirken, destek seviyesi 55,53 TL, direnç seviyesi ise 56,00 TL'dir. Bu seviyelere dikkat edilmesi, olası yön hareketlerinin gözlemlenmesi açısından önemlidir. EUR/USD paritesinin yatay seyri ve Euro/TL üzerindeki etkisi, piyasalardaki genel durumu anlamak için kritik bir gösterge olmaya devam etmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,68 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.680 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1376 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

24 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir 2

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor! İndirim rüzgarı kısa sürdüAkaryakıtta tabela yeniden değişiyor! İndirim rüzgarı kısa sürdü
Bakanlık ifşaladı: Üç baharat markasından yasaklı boya çıktıBakanlık ifşaladı: Üç baharat markasından yasaklı boya çıktı

Anahtar Kelimeler:
döviz alış satış euro alış satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.