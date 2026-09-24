24 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,68 TL, satış fiyatı ise 55,72 TL olarak belirlenmiştir. Bugün Euro/TL'de günlük değişim %0,13 olarak gerçekleşirken, 1.000 euro alış kuru üzerinden TL karşılığı 55.680 TL, 5.000 euro ise 278.400 TL seviyesindedir. Son bir haftalık dönemde Euro/TL, 7 gün önce 55,83 TL iken, bugün 55,72 TL'ye gerileyerek -0,11 TL ve % -0,20'lik bir değişim kaydetmiştir. 1.000 euro alışında ise TL karşılığı -110,00 TL azalmıştır.

7 günlük Euro/TL serisi 2026-09-16: 55,83 TL, 2026-09-17: 56,10 TL, 2026-09-18: 56,05 TL, 2026-09-21: 55,98 TL, 2026-09-22: 55,89 TL, 2026-09-23: 55,63 TL ve 2026-09-24: 55,72 TL olarak görüntülenmiştir.

Euro/TL'nin mevcut destek seviyesi 55,53 TL, direnç seviyesi ise 56,00 TL olarak tanımlanmaktadır. EUR/USD paritesi ise 1,1376 seviyesinde, günlük değişim % -0,07 olarak gerçekleşmiştir.

Güncel Euro Kuru

24 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,68 TL 55,72 TL %0,13





Güncel Döviz Kurları

24 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 48,85 TL 48,86 TL %0,05 İngiliz Sterlini 64,77 TL 64,80 TL %0,21 İsviçre Frangı 59,22 TL 59,26 TL %0,11 Kanada Doları 34,62 TL 34,64 TL %0,03 Avustralya Doları 34,33 TL 34,36 TL %-0,07 Çin Yuanı 7,27 TL 7,28 TL %-0,01 Rus Rublesi 0,57 TL 0,57 TL %-0,49 İsveç Kronu 4,92 TL 4,92 TL %-0,03





Öne Çıkan Pariteler

24 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1376 %-0,07 GBP/USD 1,3232 %-0,06 USD/JPY 158,22 %-0,06 USD/CHF 0,8246 %-0,07





Son 7 gün içerisinde Euro/TL'de yaşanan değişimleri daha iyi anlamak için grafik geçişine aşağıda göz atabilirsiniz.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL’deki mevcut fiyat 55,72 TL olarak kaydedilirken, destek seviyesi 55,53 TL, direnç seviyesi ise 56,00 TL'dir. Bu seviyelere dikkat edilmesi, olası yön hareketlerinin gözlemlenmesi açısından önemlidir. EUR/USD paritesinin yatay seyri ve Euro/TL üzerindeki etkisi, piyasalardaki genel durumu anlamak için kritik bir gösterge olmaya devam etmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular