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Fon soruşturmasında kritik gelişme! Emniyetin önünde böyle sergilendiler

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Cansu Çamcı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. MASAK ile gerçekleştirilen çalışmalarda, fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359,86 TL nakit tutar donduruldu. Muhammed Yarız'a ait yaklaşık 200 Milyon TL değerindeki 5 lüks araca el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni gelişme yaşandı.

EL KONULAN TUTAR 750 MİLYON TL'YE ULAŞTI!

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; MASAK ile gerçekleştirilen çalışmalarda, fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359,86 TL nakit tutar dondurulurken, tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon TL ile QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL’ye de el koyma tedbiri uygulandı.

Böylece üç işlemde dondurulan ve el konulan tutar yaklaşık 750 milyon TL’ye ulaştı.

200 MİLYON TL DEĞERİNDE 5 LÜKS ARACA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muhammed Yarız'a ait yaklaşık 200 Milyon TL değerindeki 5 lüks araca el konuldu.

McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi Q8 marka araçların 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı şahsa toplam 26 bin 280 TL "taşıt satış bedeli" karşılığında devredildiği tespit edildi.

Fon soruşturmasında kritik gelişme! Emniyetin önünde böyle sergilendiler 1

Soruşturma kapsamında, toplam piyasa değeri yaklaşık 200 ila 220 milyon TL aralığında olan 5 lüks aracın, 4 farklı şahsa toplam 26 bin 280 TL karşılığında devredildiği belirlendi.

Fon soruşturmasında kritik gelişme! Emniyetin önünde böyle sergilendiler 2

Araçlar hakkında el koyma tedbiri uygulanırken, 4 araç muhafaza altına alındı; Audi Q8’in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
soruşturma
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