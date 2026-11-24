Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 50,63 TL seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Bugün Dolar/TL'deki günlük değişim %0,08 olarak kaydedilmiş durumda. 7 gün önce 50,39 TL olan Dolar/TL, bu süreçte 0,24 TL değer kazanarak bugünkü seviyesine ulaştı. Aynı dönemde 1.000 doların TL karşılığı 50.620 TL'den 50.860 TL'ye çıkarken, 5.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 253.100 TL oldu.

Son 7 gün içinde Dolar/TL'deki değişim, 50,39 TL'den 50,63 TL'ye çıkarak %0,48'lik bir artış gösterdi. Bu da 1.000 doların TL karşılığında 240,00 TL'lik bir artışa yol açtı. Son günlerde döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekiyor fakat şimdilik piyasalarda belirgin bir dışsal etken kaydedilmedi.

Düşük seviyelerden başlayan Dolar/TL, şu an için takip edilmesi gereken 50,47 TL destek seviyesi üzerinde kalmaya devam ediyor. Yukarı yönde 50,71 TL direnç seviyesinin önemli olduğu görülmekte. Bu seviyelerin, Dolar/TL'nin yönü üzerinde belirleyici olabileceği düşünülüyor.

Güncel Dolar Kuru

24 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 50,62 TL 50,63 TL %0,08





Güncel Döviz Kurları

24 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,31 TL 55,35 TL %0,24 İngiliz Sterlini 66,14 TL 66,15 TL %0,23 İsviçre Frangı 60,14 TL 60,18 TL %0,07 Kanada Doları 35,25 TL 35,27 TL %0,19 Avustralya Doları 33,55 TL 33,58 TL %0,18 Çin Yuanı 7,60 TL 7,60 TL %0,16 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %0,00 İsveç Kronu 4,93 TL 4,93 TL %0,16





Öne Çıkan Pariteler

24 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0908 %0,07 GBP/USD 1,3040 %0,05 USD/JPY 159,22 %0,17 USD/CHF 0,8415 %0,01





Son 7 günlük Dolar/TL serisi, önemli bir teknik göstergede yukarı yönlü bir eğilim sergilemektedir.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL, 50,47 TL destek seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ederken, yukarı yönlü hareket için 50,71 TL direnci önemli bir seviye olarak takip edilmektedir. Bu seviyeler, piyasanın yönü ve yatırımcı davranışları açısından kritik bir önem taşımaktadır. Mevcut durumda dışsal piyasa etkeninin bulunmaması, Dolar/TL'deki hareketliliğin daha çok iç piyasa dinamiklerinden etkilendiğini gösteriyor.

Sıkça Sorulan Sorular