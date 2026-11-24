Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 50,63 TL seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Bugün Dolar/TL'deki günlük değişim %0,08 olarak kaydedilmiş durumda. 7 gün önce 50,39 TL olan Dolar/TL, bu süreçte 0,24 TL değer kazanarak bugünkü seviyesine ulaştı. Aynı dönemde 1.000 doların TL karşılığı 50.620 TL'den 50.860 TL'ye çıkarken, 5.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 253.100 TL oldu.
Son 7 gün içinde Dolar/TL'deki değişim, 50,39 TL'den 50,63 TL'ye çıkarak %0,48'lik bir artış gösterdi. Bu da 1.000 doların TL karşılığında 240,00 TL'lik bir artışa yol açtı. Son günlerde döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekiyor fakat şimdilik piyasalarda belirgin bir dışsal etken kaydedilmedi.
Düşük seviyelerden başlayan Dolar/TL, şu an için takip edilmesi gereken 50,47 TL destek seviyesi üzerinde kalmaya devam ediyor. Yukarı yönde 50,71 TL direnç seviyesinin önemli olduğu görülmekte. Bu seviyelerin, Dolar/TL'nin yönü üzerinde belirleyici olabileceği düşünülüyor.
24 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,62 TL
|50,63 TL
|%0,08
24 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,31 TL
|55,35 TL
|%0,24
|İngiliz Sterlini
|66,14 TL
|66,15 TL
|%0,23
|İsviçre Frangı
|60,14 TL
|60,18 TL
|%0,07
|Kanada Doları
|35,25 TL
|35,27 TL
|%0,19
|Avustralya Doları
|33,55 TL
|33,58 TL
|%0,18
|Çin Yuanı
|7,60 TL
|7,60 TL
|%0,16
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%0,00
|İsveç Kronu
|4,93 TL
|4,93 TL
|%0,16
24 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0908
|%0,07
|GBP/USD
|1,3040
|%0,05
|USD/JPY
|159,22
|%0,17
|USD/CHF
|0,8415
|%0,01
Son 7 günlük Dolar/TL serisi, önemli bir teknik göstergede yukarı yönlü bir eğilim sergilemektedir.
Dolar/TL, 50,47 TL destek seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ederken, yukarı yönlü hareket için 50,71 TL direnci önemli bir seviye olarak takip edilmektedir. Bu seviyeler, piyasanın yönü ve yatırımcı davranışları açısından kritik bir önem taşımaktadır. Mevcut durumda dışsal piyasa etkeninin bulunmaması, Dolar/TL'deki hareketliliğin daha çok iç piyasa dinamiklerinden etkilendiğini gösteriyor.
Serbest piyasadaki güncel 50,62 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.620 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,08 oranında değişim kaydetmiştir.
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