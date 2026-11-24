Güncel verilere göre Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,31 TL, satış fiyatı ise 55,35 TL olarak gerçekleşti. Günlük değişim %0,24 artış gösterdi. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.310 TL'ye denk gelirken, 5.000 euro ise 276.550 TL'ye karşılık geliyor. Son günlerde Euro/TL'deki dalgalanmalar, Euro'nun performansını ve piyasa hareketlerini etkilemeye devam ediyor.

Son bir haftada Euro/TL 7 günlük değeri 55,45 TL'den 55,35 TL'ye gerileyerek yaklaşık -0,10 TL ve % -0,18'lik bir değişim yaşadı. 1.000 euro için TL karşılığı ise -100,00 TL azalırken, 7 gün önceki fiyatla bugünkü fiyat arasındaki fark dikkat çekiyor.

Küresel piyasalarda EUR/USD paritesi 1,0908 seviyesini gördü ve günlük değişimi %0,07 oldu. Ancak, Euro/TL üzerinde belirgin bir baskı oluşturan dışsal faktörler bu raporda yer almıyor. Bununla birlikte, Euro/TL için önemli seviyeleri takip etmekte fayda var. Destek seviyesi 55,18 TL iken, direnç seviyesinin 55,52 TL olduğu belirtiliyor.

Güncel Euro Kuru

24 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,31 TL 55,35 TL %0,24





Güncel Döviz Kurları

24 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 50,62 TL 50,63 TL %0,08 İngiliz Sterlini 66,14 TL 66,15 TL %0,23 İsviçre Frangı 60,14 TL 60,18 TL %0,07 Kanada Doları 35,25 TL 35,27 TL %0,19 Avustralya Doları 33,55 TL 33,58 TL %0,18 Çin Yuanı 7,60 TL 7,60 TL %0,16 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %0,00 İsveç Kronu 4,93 TL 4,93 TL %0,16





Öne Çıkan Pariteler

24 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0908 %0,07 GBP/USD 1,3040 %0,05 USD/JPY 159,22 %0,17 USD/CHF 0,8415 %0,01





Son 7 günlük Euro/TL değişimi, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bir grafik sunmaktadır. Yeni verilerin analizi ve piyasa gelişmeleri yatırım kararlarını etkileyebileceğinden önemli bir gözlem kaynağıdır.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL değeri, 55,35 TL seviyesine yaklaşırken, destek ve direnç seviyelerinin yakından izlenmesi, olası dalgalanmaların önceden tespit edilmesine yardımcı olacaktır. Özellikle 55,18 TL destek seviyesi, aşağı yönlü hareketlerde kritik bir eşik olmakla birlikte, 55,52 TL direnç seviyesi, yukarı yönlü hareketlerin kontrolünde takip edilmelidir. Euro'nun güncel durumu ve EUR/USD paritesi de küresel piyasalardaki gelişmeleri anlamak için değerlidir.

Sıkça Sorulan Sorular