Güncel verilere göre Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,31 TL, satış fiyatı ise 55,35 TL olarak gerçekleşti. Günlük değişim %0,24 artış gösterdi. 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.310 TL'ye denk gelirken, 5.000 euro ise 276.550 TL'ye karşılık geliyor. Son günlerde Euro/TL'deki dalgalanmalar, Euro'nun performansını ve piyasa hareketlerini etkilemeye devam ediyor.
Son bir haftada Euro/TL 7 günlük değeri 55,45 TL'den 55,35 TL'ye gerileyerek yaklaşık -0,10 TL ve % -0,18'lik bir değişim yaşadı. 1.000 euro için TL karşılığı ise -100,00 TL azalırken, 7 gün önceki fiyatla bugünkü fiyat arasındaki fark dikkat çekiyor.
Küresel piyasalarda EUR/USD paritesi 1,0908 seviyesini gördü ve günlük değişimi %0,07 oldu. Ancak, Euro/TL üzerinde belirgin bir baskı oluşturan dışsal faktörler bu raporda yer almıyor. Bununla birlikte, Euro/TL için önemli seviyeleri takip etmekte fayda var. Destek seviyesi 55,18 TL iken, direnç seviyesinin 55,52 TL olduğu belirtiliyor.
24 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,31 TL
|55,35 TL
|%0,24
24 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,62 TL
|50,63 TL
|%0,08
|İngiliz Sterlini
|66,14 TL
|66,15 TL
|%0,23
|İsviçre Frangı
|60,14 TL
|60,18 TL
|%0,07
|Kanada Doları
|35,25 TL
|35,27 TL
|%0,19
|Avustralya Doları
|33,55 TL
|33,58 TL
|%0,18
|Çin Yuanı
|7,60 TL
|7,60 TL
|%0,16
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%0,00
|İsveç Kronu
|4,93 TL
|4,93 TL
|%0,16
24 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0908
|%0,07
|GBP/USD
|1,3040
|%0,05
|USD/JPY
|159,22
|%0,17
|USD/CHF
|0,8415
|%0,01
Son 7 günlük Euro/TL değişimi, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bir grafik sunmaktadır. Yeni verilerin analizi ve piyasa gelişmeleri yatırım kararlarını etkileyebileceğinden önemli bir gözlem kaynağıdır.
Mevcut Euro/TL değeri, 55,35 TL seviyesine yaklaşırken, destek ve direnç seviyelerinin yakından izlenmesi, olası dalgalanmaların önceden tespit edilmesine yardımcı olacaktır. Özellikle 55,18 TL destek seviyesi, aşağı yönlü hareketlerde kritik bir eşik olmakla birlikte, 55,52 TL direnç seviyesi, yukarı yönlü hareketlerin kontrolünde takip edilmelidir. Euro'nun güncel durumu ve EUR/USD paritesi de küresel piyasalardaki gelişmeleri anlamak için değerlidir.
Serbest piyasa 55,31 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.310 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,0908 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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