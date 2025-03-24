24 Mart 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Mart Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 24 Mart 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

24 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 38.0092 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 38.0009 liradan, satış fiyatı ise 38.0176 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.97'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 41.3484 TL'den yapan euro şu anda 41.2909 TL alış ve 41.4059 TL satış fiyatına sahip.