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24 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Mayıs Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

24.05.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 24 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Mayıs Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

24 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Mayıs Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 24 Mayıs 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

24 MAYIS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 15.9852 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 15.9805 liradan, satış fiyatı ise 15.9901 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.18'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.0675 TL'den yapan euro şu anda 17.0568 TL alış ve 17.0783 TL satış fiyatına sahip.

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Fed Amerikan Doları
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