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25 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 25 Ağustos Perşembe dolar ne kadar, euro kaç TL?

25.08.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler sebebiyle birçok kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 25 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 25 Ağustos Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeler haberimizde. İşte dolar alım ve satım fiyatları...

25 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 25 Ağustos Perşembe dolar ne kadar, euro kaç TL?

Haftanın dördüncü günü olan 25 Ağustos 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

25 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar/TL kuru 25 Ağustos Perşembe günü de yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankasının ara verdiği faiz indirimine devam etmesiyle birlikte dolar kuru hızlı yükselmişti. Yükseliş bugün de devam etti. Dolar 18,18 seviyesini test ederek yılın zirvesini gördü.

EURO NE KADAR?

%0.49'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.1808 TL'den yapan euro şu anda 18.1669 TL alış ve 18.1948 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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