2022'nin sona ermesine kısa bir zaman kala döviz piyasası da yakından izlenmeye başlandı. Hem yıllık hem de aylık kapanış, piyasa izleyicileri tarafından oldukça önemli... Bilindiği üzere piyasalar 23 Aralık Cuma günü kapandı. Peki 25 Aralık dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? İşte detaylar...

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,6700 TL'den alınıyor ve 18,6893 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euronun alışı 19,8053 TL iken satışı ise 19,8686 TL'dir.

STERLİN NE KADAR?

Sterlinin alışı 22,4908 TL, satışı 22,5616 TL oldu.

"ZİRVE NOKTALARDAYIZ"

Uzman Memiş, ''Dolar tarafına aman dikkat edin." diyerek şu açıklamalarda bulundu, "Dolar tarafından çıkacak olan arkadaşlarımızın; dolarla parite üzerinden farklı enstrümanlara geçecek olanlara, euro olabilir, sterlin olabilir, altın olabilir, gümüş olabilir, sonuçta parite ile işlem yaptığımız için TL üzerinden işlem yapmadığımız için özellikle dolar tarafındaki arkadaşları son kez uyarıyorum. Zirve noktalardayız dikkat etmek gerekiyor. Tabi ki bu işlemlerle parite üzerinden olacağı için 18,81 TL olan dolar kuru var karşınızda. Dikkat edilmesi gerekiyor.''



