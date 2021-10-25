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25 Ekim Pazartesi dolar kaç TL oldu? Dolar, euro, sterlin ne kadar?

25.10.2021 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolardaki yükseliş yaklaşık 7 haftadır sürüyor. Merkez Bankası, Eylül'de PPK politika faizini 100 baz puan indirmiş ve yüzde 18'e çekmişti. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 3,72 değer kazanan dolar, piyasaların açıldığı 25 Ekim gününe yüzde 1,41'lik artış ile başladı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Bu ayın faiz kararı 21 Ekim’de açıklandı ve politika faizinin yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilmesine karar verildiği belirtildi. Böylelikle faizlerde 200 baz puan indirim yapıldı. Dolar, euro ve sterlin 25 Ekim gününe yükselişle başladı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

25 Ekim Pazartesi dolar kaç TL oldu? Dolar, euro, sterlin ne kadar?

DOLAR NE KADAR?

25-29 Ekim haftasına 9,59 TL'den başlayan dolar yüzde 1,41'lik yükseliş ile 9,73 TL'ye ulaştı.

EURO NE KADAR?

25 Ekim gününe 11,13 TL'den başlayan euro 11,35 TL'ye ulaştı.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin yüzde 1,42'lik yükseliş ike 13,40 TL oldu.

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Dolar ne kadar oldu?Dolar ne kadar oldu?
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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