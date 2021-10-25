25 Ekim Pazartesi dolar kaç TL oldu? Dolar, euro, sterlin ne kadar?

Bu ayın faiz kararı 21 Ekim’de açıklandı ve politika faizinin yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilmesine karar verildiği belirtildi. Böylelikle faizlerde 200 baz puan indirim yapıldı. Dolar, euro ve sterlin 25 Ekim gününe yükselişle başladı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...
25-29 Ekim haftasına 9,59 TL'den başlayan dolar yüzde 1,41'lik yükseliş ile 9,73 TL'ye ulaştı.
25 Ekim gününe 11,13 TL'den başlayan euro 11,35 TL'ye ulaştı.
Sterlin yüzde 1,42'lik yükseliş ike 13,40 TL oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum