25 Ekim çeyrek altın kaç TL? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu?

Faizlerde toplamda 200 baz puanlık indirim yapılmasının ardından dolarda yükseliş görüldü. Bununla birlikte, geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 5,37 değer kazanan gram altın 550 TL seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı. İşte 25 Ekim gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
25 Ekim gününe yüzde 0,42'lik yükseliş ile başlayan ons altın bin 800 dolar.
Son 3 haftada yaklaşık yüzde 10 değer kazanan gram altın 562 TL.
Spot altın alış/ satış: 562,25/ 562,41
Çeyrek altın alış/ satış: 875,96/ 895,90
Yarım altın alış/ satış: 1.746,44 /1.791,80
Cumhuriyet altını alış/ satış: 3.632,00/ 3.687,00
Gremse altın alış/ satış: 8.759,55/ 8.959,00
Ata altın alış/ satış: 3.613,32/ 3.704,15
Beşli altın alış/ satış: 17.738,09/ 18.082,38
İkibuçuk altın alış/ satış: 8.759,55 /8.898,72
Ziynet altın alış/ satış: 3.503,82/ 3.572,64
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