25 Mart 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 25 Mart Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 25 Mart 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

25 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 37.9837 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 37.9547 liradan, satış fiyatı ise 38.0128 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.01'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 41.0848 TL'den yapan euro şu anda 41.004 TL alış ve 41.1657 TL satış fiyatına sahip.