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25 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 25 Şubat Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

MynetX MynetX
25.02.2025 09:20
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Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 25 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 25 Şubat Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

25 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 25 Şubat Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 25 Şubat 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

25 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 36.4618 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 36.4564 liradan, satış fiyatı ise 36.4674 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.2'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 38.2393 TL'den yapan euro şu anda 38.2251 TL alış ve 38.2535 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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