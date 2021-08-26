FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 26 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 26 Ağustos 2021 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

26 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 26 Ağustos 2021 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

26.08.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Ağustos haftanın dördüncü günü vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Yatırım ve alım-satım ya da sevdiklerine hediye maksatlı bilezik almak isteyen vatandaşlar altın bilezikteki son durumu takip ediyor. Hafta boyu altın bilezik fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam etmişti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 26 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe altın bilezik fiyatları...

26 Ağustos Perşembe günü haftanın dördüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne düşüşle başladı. Peki 26 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...

26 AĞUSTOS 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

26 Ağustos Perşembe günü piyasaların takip edildiği haftanın dördüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

728xauto (3)

Bir önceki kapanışını 445,89 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 26 Ağustos itibariyle 439,38 TL alış ve 442,14 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

728xauto (79)

Önceki kapanışını 355,34 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 354,08 TL alış ve 354,16 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 320,59 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %-0,75 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

728xauto (79)

14 ayar altın 264,82 TL alış ve 318,18 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Moda tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni olduModa tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni oldu
PARTNERKürtçe çıkışı olay oldu! Herkes Didem Arslan Yılmaz'ın aslen nereli olduğunu araştırıyorKürtçe çıkışı olay oldu! Herkes Didem Arslan Yılmaz'ın aslen nereli olduğunu araştırıyor
Dolar yükselişte! İşte günün ilk rakamlarıDolar yükselişte! İşte günün ilk rakamları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Borcum vardı" diyerek ağladı! Gözyaşları içinde evinin yanışını izledi

"Borcum vardı" diyerek ağladı! Gözyaşları içinde evinin yanışını izledi

Bir kripto dolandırıcılığı daha! Yüzde yüz kâr vadedip 1 milyar liralık vurgun yaptılar

Bir kripto dolandırıcılığı daha! Yüzde yüz kâr vadedip 1 milyar liralık vurgun yaptılar

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

İşte İstanbul'un en değerli semti!

İşte İstanbul'un en değerli semti!

'Yetiştiremezsin' dediler, 2 bin ağaç dikerek başardı

'Yetiştiremezsin' dediler, 2 bin ağaç dikerek başardı

Türkiye ilk olarak komşuya gönderdi!

Türkiye ilk olarak komşuya gönderdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yargıtay'dan emsal karar: Çalışanlar dikkat! 150 bin lira cezası var

Yargıtay'dan emsal karar: Çalışanlar dikkat! 150 bin lira cezası var

Dede mesleğine yöneldi! Günde 3 ton...

Dede mesleğine yöneldi! Günde 3 ton...

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı!

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.