26 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 26 Ağustos 2021 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

26 Ağustos Perşembe günü haftanın dördüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne düşüşle başladı. Peki 26 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...

26 AĞUSTOS 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

26 Ağustos Perşembe günü piyasaların takip edildiği haftanın dördüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 445,89 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 26 Ağustos itibariyle 439,38 TL alış ve 442,14 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 355,34 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 354,08 TL alış ve 354,16 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 320,59 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %-0,75 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 264,82 TL alış ve 318,18 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



