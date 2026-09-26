26 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Yükseliş

Euro/TL serbest piyasada güncel alış fiyatı 55,40 TL, satış fiyatı ise 56,11 TL olarak belirlenmiş durumda. Günlük değişim %0,06 olarak kaydediliyor. Euro’nun TL bazında güncel fiyatı, 1.000 Euro için 55.400 TL, 5.000 Euro içinse 277.000 TL olarak hesaplanmaktadır. Euro/TL, haftalık bazda ise 56,10 TL'den 56,11 TL’ye yükselmiş olup, 1 Euro'nun TL karşısındaki değişimi sadece 0,01 TL, yüzde değişimi ise %0,02 olarak gözlemlenmiştir. 1.000 Euro'nun TL karşılığı ise 10,00 TL artışla 55.400 TL olarak kaydedilmiştir.
Son 7 gün içinde Euro/TL’nin hareketi şu şekilde olmuştur: 2026-09-17: 56,10 TL, 2026-09-18: 56,05 TL, 2026-09-21: 55,98 TL, 2026-09-22: 55,89 TL, 2026-09-23: 55,63 TL, 2026-09-24: 55,72 TL, 2026-09-25: 56,11 TL.
Mevcut durumda Euro/TL için belirlenen destek seviyesi 55,79 TL, direnç seviyesi ise 56,27 TL olarak takip edilmektedir. Diğer taraftan, EUR/USD paritesinin 1,1392 seviyesinden işlem gördüğü ve günlük değişiminin %0,10 olduğu bildirilmektedir.
26 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,40 TL
|56,11 TL
|%0,06
26 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|48,85 TL
|49,01 TL
|%0,12
|İngiliz Sterlini
|64,37 TL
|65,25 TL
|%0,15
|İsviçre Frangı
|58,96 TL
|59,19 TL
|%0,06
|Kanada Doları
|34,54 TL
|34,66 TL
|%0,09
|Avustralya Doları
|34,30 TL
|34,43 TL
|%0,27
|Çin Yuanı
|7,27 TL
|7,29 TL
|%0,01
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%1,31
|İsveç Kronu
|4,92 TL
|4,95 TL
|%0,11
26 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1392
|%0,10
|GBP/USD
|1,3244
|%0,19
|USD/JPY
|157,27
|%-0,99
|USD/CHF
|0,8283
|%0,06
Son 7 gündeki Euro/TL değişimini görselleştiren grafik, yatırımcılara fiyat hareketleri hakkında daha iyi bir anlayış sağlar.
Euro/TL mevcut fiyatı açısından destek seviyesi 55,79 TL'nin üzerinde kalmaya çalışmakta. Ayrıca 56,27 TL'lik direnç seviyesinin de takip edilmesi faydalı olacaktır. EUR/USD paritesinde meydana gelen sınırlı yükseliş de Euro/TL üzerindeki etkilerini dolaylı olarak sürdürebilir.
Serbest piyasa 55,40 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.400 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1392 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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