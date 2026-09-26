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26 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Yükseliş

Euro/TL serbest piyasada alış fiyatı 55,40 TL, satış fiyatı ise 56,11 TL olarak belirlenirken, günlük değişim %0,06 olarak kaydedildi. Euro’nun TL bazındaki değerinin 1.000 Euro için 55.400 TL olduğu gözlemleniyor.

26 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Yükseliş

Euro/TL serbest piyasada güncel alış fiyatı 55,40 TL, satış fiyatı ise 56,11 TL olarak belirlenmiş durumda. Günlük değişim %0,06 olarak kaydediliyor. Euro’nun TL bazında güncel fiyatı, 1.000 Euro için 55.400 TL, 5.000 Euro içinse 277.000 TL olarak hesaplanmaktadır. Euro/TL, haftalık bazda ise 56,10 TL'den 56,11 TL’ye yükselmiş olup, 1 Euro'nun TL karşısındaki değişimi sadece 0,01 TL, yüzde değişimi ise %0,02 olarak gözlemlenmiştir. 1.000 Euro'nun TL karşılığı ise 10,00 TL artışla 55.400 TL olarak kaydedilmiştir.

Son 7 gün içinde Euro/TL’nin hareketi şu şekilde olmuştur: 2026-09-17: 56,10 TL, 2026-09-18: 56,05 TL, 2026-09-21: 55,98 TL, 2026-09-22: 55,89 TL, 2026-09-23: 55,63 TL, 2026-09-24: 55,72 TL, 2026-09-25: 56,11 TL.

Mevcut durumda Euro/TL için belirlenen destek seviyesi 55,79 TL, direnç seviyesi ise 56,27 TL olarak takip edilmektedir. Diğer taraftan, EUR/USD paritesinin 1,1392 seviyesinden işlem gördüğü ve günlük değişiminin %0,10 olduğu bildirilmektedir.

Güncel Euro Kuru

26 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,40 TL 56,11 TL %0,06


Güncel Döviz Kurları

26 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 48,85 TL 49,01 TL %0,12
İngiliz Sterlini 64,37 TL 65,25 TL %0,15
İsviçre Frangı 58,96 TL 59,19 TL %0,06
Kanada Doları 34,54 TL 34,66 TL %0,09
Avustralya Doları 34,30 TL 34,43 TL %0,27
Çin Yuanı 7,27 TL 7,29 TL %0,01
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %1,31
İsveç Kronu 4,92 TL 4,95 TL %0,11


Öne Çıkan Pariteler

26 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1392 %0,10
GBP/USD 1,3244 %0,19
USD/JPY 157,27 %-0,99
USD/CHF 0,8283 %0,06


Son 7 gündeki Euro/TL değişimini görselleştiren grafik, yatırımcılara fiyat hareketleri hakkında daha iyi bir anlayış sağlar.

26 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL mevcut fiyatı açısından destek seviyesi 55,79 TL'nin üzerinde kalmaya çalışmakta. Ayrıca 56,27 TL'lik direnç seviyesinin de takip edilmesi faydalı olacaktır. EUR/USD paritesinde meydana gelen sınırlı yükseliş de Euro/TL üzerindeki etkilerini dolaylı olarak sürdürebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,40 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.400 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1392 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

26 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Yükseliş 2

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