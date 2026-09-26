26 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Yükseliş

Euro/TL serbest piyasada güncel alış fiyatı 55,40 TL, satış fiyatı ise 56,11 TL olarak belirlenmiş durumda. Günlük değişim %0,06 olarak kaydediliyor. Euro’nun TL bazında güncel fiyatı, 1.000 Euro için 55.400 TL, 5.000 Euro içinse 277.000 TL olarak hesaplanmaktadır. Euro/TL, haftalık bazda ise 56,10 TL'den 56,11 TL’ye yükselmiş olup, 1 Euro'nun TL karşısındaki değişimi sadece 0,01 TL, yüzde değişimi ise %0,02 olarak gözlemlenmiştir. 1.000 Euro'nun TL karşılığı ise 10,00 TL artışla 55.400 TL olarak kaydedilmiştir.

Son 7 gün içinde Euro/TL’nin hareketi şu şekilde olmuştur: 2026-09-17: 56,10 TL, 2026-09-18: 56,05 TL, 2026-09-21: 55,98 TL, 2026-09-22: 55,89 TL, 2026-09-23: 55,63 TL, 2026-09-24: 55,72 TL, 2026-09-25: 56,11 TL.

Mevcut durumda Euro/TL için belirlenen destek seviyesi 55,79 TL, direnç seviyesi ise 56,27 TL olarak takip edilmektedir. Diğer taraftan, EUR/USD paritesinin 1,1392 seviyesinden işlem gördüğü ve günlük değişiminin %0,10 olduğu bildirilmektedir.

Güncel Euro Kuru

26 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,40 TL 56,11 TL %0,06





Güncel Döviz Kurları

26 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 48,85 TL 49,01 TL %0,12 İngiliz Sterlini 64,37 TL 65,25 TL %0,15 İsviçre Frangı 58,96 TL 59,19 TL %0,06 Kanada Doları 34,54 TL 34,66 TL %0,09 Avustralya Doları 34,30 TL 34,43 TL %0,27 Çin Yuanı 7,27 TL 7,29 TL %0,01 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %1,31 İsveç Kronu 4,92 TL 4,95 TL %0,11





Öne Çıkan Pariteler

26 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1392 %0,10 GBP/USD 1,3244 %0,19 USD/JPY 157,27 %-0,99 USD/CHF 0,8283 %0,06





Son 7 gündeki Euro/TL değişimini görselleştiren grafik, yatırımcılara fiyat hareketleri hakkında daha iyi bir anlayış sağlar.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL mevcut fiyatı açısından destek seviyesi 55,79 TL'nin üzerinde kalmaya çalışmakta. Ayrıca 56,27 TL'lik direnç seviyesinin de takip edilmesi faydalı olacaktır. EUR/USD paritesinde meydana gelen sınırlı yükseliş de Euro/TL üzerindeki etkilerini dolaylı olarak sürdürebilir.

Sıkça Sorulan Sorular