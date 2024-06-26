26 Haziran 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Haziran Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 26 Haziran 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

26 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 32.9561 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 32.9488 liradan, satış fiyatı ise 32.9636 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.07'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 35.3068 TL'den yapan euro şu anda 35.2844 TL alış ve 35.3293 TL satış fiyatına sahip.





