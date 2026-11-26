Bugün serbest piyasada Dolar/TL alış 50,67 TL, satış 50,68 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL'nin günlük değişimi ise %0,00 olarak kaydedildi. Son günlerde Dolar/TL'nin hareketinin sınırlı kalması dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz hafta, 7 gün önce Dolar/TL 50,43 TL seviyesindeydi. Bugün itibarıyla 50,68 TL'ye ulaşan Dolar/TL, 1 doların TL bazındaki değişimi 0,25 TL olurken, bu haftaki %0,50’lik yükseliş 1.000 dolar için 250,00 TL'lik bir artışa karşılık geliyor. Bu bağlamda, 1.000 doların TL karşılığı 50.670 TL, 5.000 doların ise 253.350 TL.
Dolar/TL’nin 7 günlük serisinde 18 Kasım'da başlayan yükseliş eğilimi, 26 Kasım itibarıyla da devam ediyor. 26 Kasım'a kıyasla önceki günlerde Dolar/TL sırasıyla 50,43 TL, 50,46 TL, 50,57 TL, 50,59 TL ve 50,62 TL seviyelerini görüldü. Bu hareketlilik, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.
Dolar/TL destek seviyesi 50,51 TL, direnç seviyesi ise 50,76 TL olarak belirlenmiştir. Bugün Dolar/TL'nin bu seviyeler etrafında hareket etmesi bekleniyor.
26 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,67 TL
|50,68 TL
|%0,00
26 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,68 TL
|55,77 TL
|%0,19
|İngiliz Sterlini
|66,58 TL
|66,66 TL
|%0,20
|İsviçre Frangı
|60,88 TL
|60,92 TL
|%-0,14
|Kanada Doları
|35,62 TL
|35,64 TL
|%-0,09
|Avustralya Doları
|33,64 TL
|33,66 TL
|%0,19
|Çin Yuanı
|7,60 TL
|7,60 TL
|%0,02
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%0,08
|İsveç Kronu
|4,94 TL
|4,95 TL
|%-0,13
26 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0960
|%-0,15
|GBP/USD
|1,3101
|%-0,13
|USD/JPY
|159,17
|%-0,03
|USD/CHF
|0,8321
|%0,14
Dolar/TL’nin son 7 günlük kur değişimi grafik üzerinde takip edilerek, piyasalardaki dalgalanmalar daha net bir şekilde gözlemlenebilir.
Dolar/TL’nin mevcut fiyatı, takip edilmesi gereken destek ve direnç seviyeleri arasında işlem görüyor. 50,51 TL seviyesinin altı, olası düşüşler için kritik bir sınır oluştururken, 50,76 TL seviyesi ise yukarı yönlü hareketlerde dikkat edilmesi gereken bir direnç noktası. Piyasalardaki belirsizlikler, bu seviyelerin kırılması durumunda yeni yönlerin belirlenmesine katkı sağlayabilir.
Serbest piyasadaki güncel 50,67 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.670 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,00 oranında değişim kaydetmiştir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum