Bugün serbest piyasada Dolar/TL alış 50,67 TL, satış 50,68 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL'nin günlük değişimi ise %0,00 olarak kaydedildi. Son günlerde Dolar/TL'nin hareketinin sınırlı kalması dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz hafta, 7 gün önce Dolar/TL 50,43 TL seviyesindeydi. Bugün itibarıyla 50,68 TL'ye ulaşan Dolar/TL, 1 doların TL bazındaki değişimi 0,25 TL olurken, bu haftaki %0,50’lik yükseliş 1.000 dolar için 250,00 TL'lik bir artışa karşılık geliyor. Bu bağlamda, 1.000 doların TL karşılığı 50.670 TL, 5.000 doların ise 253.350 TL.

Dolar/TL’nin 7 günlük serisinde 18 Kasım'da başlayan yükseliş eğilimi, 26 Kasım itibarıyla da devam ediyor. 26 Kasım'a kıyasla önceki günlerde Dolar/TL sırasıyla 50,43 TL, 50,46 TL, 50,57 TL, 50,59 TL ve 50,62 TL seviyelerini görüldü. Bu hareketlilik, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Dolar/TL destek seviyesi 50,51 TL, direnç seviyesi ise 50,76 TL olarak belirlenmiştir. Bugün Dolar/TL'nin bu seviyeler etrafında hareket etmesi bekleniyor.

Güncel Dolar Kuru

26 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 50,67 TL 50,68 TL %0,00





Güncel Döviz Kurları

26 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,68 TL 55,77 TL %0,19 İngiliz Sterlini 66,58 TL 66,66 TL %0,20 İsviçre Frangı 60,88 TL 60,92 TL %-0,14 Kanada Doları 35,62 TL 35,64 TL %-0,09 Avustralya Doları 33,64 TL 33,66 TL %0,19 Çin Yuanı 7,60 TL 7,60 TL %0,02 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,08 İsveç Kronu 4,94 TL 4,95 TL %-0,13





Öne Çıkan Pariteler

26 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0960 %-0,15 GBP/USD 1,3101 %-0,13 USD/JPY 159,17 %-0,03 USD/CHF 0,8321 %0,14





Dolar/TL’nin son 7 günlük kur değişimi grafik üzerinde takip edilerek, piyasalardaki dalgalanmalar daha net bir şekilde gözlemlenebilir.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL’nin mevcut fiyatı, takip edilmesi gereken destek ve direnç seviyeleri arasında işlem görüyor. 50,51 TL seviyesinin altı, olası düşüşler için kritik bir sınır oluştururken, 50,76 TL seviyesi ise yukarı yönlü hareketlerde dikkat edilmesi gereken bir direnç noktası. Piyasalardaki belirsizlikler, bu seviyelerin kırılması durumunda yeni yönlerin belirlenmesine katkı sağlayabilir.

Sıkça Sorulan Sorular