Güncel verilere göre Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,68 TL, satış fiyatı ise 55,77 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro'nun günlük değişimi %0,19 olarak kaydedildi. Bugün Euro'nun TL karşılığı, 1.000 euro için 55.680 TL, 5.000 euro içinse 278.400 TL şeklinde hesaplanıyor.

Euro/TL 7 gün önce 55,40 TL seviyesindeyken, bugün 55,77 TL’ye yükseldi. Bu tarihler arasında bir euronun TL karşısındaki değişimi 0,37 TL, yüzde değişim ise %0,67 olarak gerçekleşti. Özellikle son günlerdeki dalgalanmalar dikkat çekiyor; 1.000 euro alış fiyatının son bir haftada 370,00 TL arttığı görülüyor.

En son veriler ışığında, Euro/TL için takip edilmesi gereken teknik seviyelerin destek noktası 55,38 TL, direnç noktası ise 55,96 TL olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, EUR/USD paritesinin 1,0960 seviyesinde olduğu ve günlük değişimin %0,14 düştüğü gözlemleniyor. Ancak bu durumun Euro/TL üzerindeki etkisi konusunda net bir yorumda bulunmak için daha fazla veri gerekecek.

Güncel Euro Kuru

26 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,68 TL 55,77 TL %0,19





Güncel Döviz Kurları

26 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 50,67 TL 50,68 TL %0,00 İngiliz Sterlini 66,58 TL 66,66 TL %0,21 İsviçre Frangı 60,89 TL 60,92 TL %-0,13 Kanada Doları 35,63 TL 35,64 TL %-0,08 Avustralya Doları 33,65 TL 33,67 TL %0,21 Çin Yuanı 7,60 TL 7,60 TL %0,03 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,07 İsveç Kronu 4,95 TL 4,95 TL %-0,12





Öne Çıkan Pariteler

26 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0960 %-0,14 GBP/USD 1,3101 %-0,13 USD/JPY 159,16 %-0,04 USD/CHF 0,8320 %0,13





Son 7 gün içerisinde Euro/TL’de görülen değişimi yansıtan grafik, piyasalardaki eğilimler hakkında daha fazla bilgi verecektir.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi, 55,77 TL olarak direnç noktasına yakın. 55,38 TL destek seviyesinin altına inmemesi, olası bir düşüş senaryosunu engelleyebilir. Piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte, EUR/USD paritesi de izlenmeli; bu da döviz hareketleri üzerinde etkili olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular