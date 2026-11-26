Güncel verilere göre Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,68 TL, satış fiyatı ise 55,77 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro'nun günlük değişimi %0,19 olarak kaydedildi. Bugün Euro'nun TL karşılığı, 1.000 euro için 55.680 TL, 5.000 euro içinse 278.400 TL şeklinde hesaplanıyor.
Euro/TL 7 gün önce 55,40 TL seviyesindeyken, bugün 55,77 TL’ye yükseldi. Bu tarihler arasında bir euronun TL karşısındaki değişimi 0,37 TL, yüzde değişim ise %0,67 olarak gerçekleşti. Özellikle son günlerdeki dalgalanmalar dikkat çekiyor; 1.000 euro alış fiyatının son bir haftada 370,00 TL arttığı görülüyor.
En son veriler ışığında, Euro/TL için takip edilmesi gereken teknik seviyelerin destek noktası 55,38 TL, direnç noktası ise 55,96 TL olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, EUR/USD paritesinin 1,0960 seviyesinde olduğu ve günlük değişimin %0,14 düştüğü gözlemleniyor. Ancak bu durumun Euro/TL üzerindeki etkisi konusunda net bir yorumda bulunmak için daha fazla veri gerekecek.
26 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,68 TL
|55,77 TL
|%0,19
26 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,67 TL
|50,68 TL
|%0,00
|İngiliz Sterlini
|66,58 TL
|66,66 TL
|%0,21
|İsviçre Frangı
|60,89 TL
|60,92 TL
|%-0,13
|Kanada Doları
|35,63 TL
|35,64 TL
|%-0,08
|Avustralya Doları
|33,65 TL
|33,67 TL
|%0,21
|Çin Yuanı
|7,60 TL
|7,60 TL
|%0,03
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%0,07
|İsveç Kronu
|4,95 TL
|4,95 TL
|%-0,12
26 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0960
|%-0,14
|GBP/USD
|1,3101
|%-0,13
|USD/JPY
|159,16
|%-0,04
|USD/CHF
|0,8320
|%0,13
Son 7 gün içerisinde Euro/TL’de görülen değişimi yansıtan grafik, piyasalardaki eğilimler hakkında daha fazla bilgi verecektir.
Mevcut Euro/TL seviyesi, 55,77 TL olarak direnç noktasına yakın. 55,38 TL destek seviyesinin altına inmemesi, olası bir düşüş senaryosunu engelleyebilir. Piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte, EUR/USD paritesi de izlenmeli; bu da döviz hareketleri üzerinde etkili olabilir.
Serbest piyasa 55,68 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.680 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,0960 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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