Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığının ön inceleme raporuna istinaden eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

SORUŞTURMA İZNİ TALEP EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep etmişti. Bu talep üzerine Şimşek, Bakanlığın Teftiş Başkanlığını ön inceleme yapmak üzere görevlendirmişti.

KAVCIOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Bakan Şimşek, Teftiş Başkanlığınca düzenlenen ön inceleme raporuna istinaden Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

HAKKINDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VERİLMİŞTİ

Fon soruşturması kapsamında eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti. Kavcıoğlu hakkındaki iddiaların gündeme gelmesinin ardından 11 Kasım'da BDDK Başkanlığından istifa etmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır