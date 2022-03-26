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26 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Mart 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

26.03.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Mart Cumartesi piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde vatandaşlar piyasayı takip etmeyi sürdürüyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar ve eurodaki son durum yakından takip edilmişti. 14 TL sınırını geçmiş olan dolarda ibre bugün yukarıyı gösteriyor. Peki 26 Mart'ta dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Mart'ta dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

26 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Mart 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüş ve sonrasında 14'ü geçmişti. Kurdaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 26 Mart'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 26 Mart 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

26 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son günü olan 26 Mart Cumartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 14,8306 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,8296 liradan, satış fiyatı ise 14,8317 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

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%0,12'lik bir değişim yaşayan euro da bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 16,2949 TL'den yapan euro şu anda 16,2819 TL alış ve 16,3080 TL satış fiyatına sahip.

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