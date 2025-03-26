26 Mart 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Mart Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 26 Mart 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

26 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 37.9829 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 37.9386 liradan, satış fiyatı ise 38.0272 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.03'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 41.0349 TL'den yapan euro şu anda 40.9333 TL alış ve 41.1366 TL satış fiyatına sahip.