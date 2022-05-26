26 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Mayıs Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 26 Mayıs 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

26 MAYIS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 16.4476 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 16.4371 liradan, satış fiyatı ise 16.4581 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.79'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.6074 TL'den yapan euro şu anda 17.5864 TL alış ve 17.6284 TL satış fiyatına sahip.

