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26 Mayıs dolar ne kadar? Dolar, euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru 26 Mayıs 2022 Perşembe!

26.05.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ne kadar? 26 Mayıs Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Dolar/TL kuru geçtiğimiz gün 16.15'in üzerinde seyretmişti. Peki 26 Mayıs dolar ne kadar? Euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte 26 Mayıs 2022 Perşembe güncel döviz kuru ve detaylar...

26 Mayıs dolar ne kadar? Dolar, euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru 26 Mayıs 2022 Perşembe!

Dolar ne kadar? sorusunun yanıtı ile euro'da son durum 26 Mayıs Perşembe günü, yani haftanın dördüncü günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki 26 Mayıs dolar ne kadar? Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? İşte 26 Mayıs 2022 Perşembegüncel döviz kuru ve ayrıntılar...

dolar

DOLAR NE KADAR? 26 MAYIS 2022 PERŞEMBE

Önceki kapanışını 16,3612 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 16,3556 TL alış fiyatından, 16,3668 TL satış fiyatından işlem gördü.

26 Mayıs 2022 Perşembe günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,5573 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 17,5336 TL alış fiyatından, 17,5812 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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