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27 Ağustos dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

27.08.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 27 Ağustos Cumartesi gününde araştırılmaya başlandı. Piyasalar geçtiğimiz gün itibarıyla kapandı. Peki 27 Ağustos dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

27 Ağustos dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

Dolar fiyatı son dönemlerde vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından dolar fiyatında değişiklik görülmüştü. Dolar 18 TL üzerinde işlem görüyor. Peki 27 Ağustos dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

27 Ağustos dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,16 TL'den alınıyor ve 18,17 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro 18,0696 TL'den alınırken 18,1252 TL'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlinin alışı 21,2881 TL, satışı ise 21,3830 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
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