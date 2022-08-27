Dolar fiyatı son dönemlerde vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından dolar fiyatında değişiklik görülmüştü. Dolar 18 TL üzerinde işlem görüyor. Peki 27 Ağustos dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,16 TL'den alınıyor ve 18,17 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro 18,0696 TL'den alınırken 18,1252 TL'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlinin alışı 21,2881 TL, satışı ise 21,3830 TL oldu.

