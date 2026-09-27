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27 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL, son 7 günde 48,73 TL'den 49,01 TL'ye yükselerek %0,57'lik bir artış göstermiştir.

27 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 48,85 TL, satış fiyatı ise 49,01 TL olarak belirlendi. Dolar/TL, günlük %0,12'lik bir artışla işlem görmekte. Doların Türk Lirası karşısındaki değer artışı, döviz piyasasında sınırlı bir yükseliş olarak değerlendiriliyor. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 48.850 TL, 5.000 doların ise 244.250 TL olarak hesaplanıyor.

Son 7 günde Dolar/TL 48,73 TL seviyesinden 49,01 TL'ye yükselerek, 1 doların TL bazındaki değişimi 0,28 TL ve yüzde değişimi %0,57 oldu. Bu doğrultuda, 1.000 doların Türk Lirası karşılığındaki değişim ise 280,00 TL artmış durumda.

7 günlük Dolar/TL serisi şöyle; 2026-09-17: 48,73 TL, 2026-09-18: 48,77 TL, 2026-09-21: 48,80 TL, 2026-09-22: 48,79 TL, 2026-09-23: 48,83 TL, 2026-09-24: 48,87 TL, 2026-09-25: 49,01 TL.

Dolar/TL'de takip edilmesi gereken destek 48,82 TL, direnç ise 49,10 TL seviyelerinde.

Güncel Dolar Kuru

27 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 48,85 TL 49,01 TL %0,12


Güncel Döviz Kurları

27 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,40 TL 56,11 TL %0,06
İngiliz Sterlini 64,37 TL 65,25 TL %0,15
İsviçre Frangı 58,96 TL 59,19 TL %0,06
Kanada Doları 34,54 TL 34,66 TL %0,09
Avustralya Doları 34,30 TL 34,43 TL %0,27
Çin Yuanı 7,27 TL 7,29 TL %0,01
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %1,31
İsveç Kronu 4,92 TL 4,95 TL %0,11


Öne Çıkan Pariteler

27 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1392 %0,10
GBP/USD 1,3244 %0,19
USD/JPY 157,27 %-0,99
USD/CHF 0,8283 %0,06


Son 7 günlük Dolar/TL kur değişiminin grafikle gösterimi, yatırımcıların piyasa eğilimlerini daha net anlamalarına yardımcı olacaktır.

27 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'de belirlenen destek seviyesi 48,82 TL ve direnç seviyesi 49,10 TL olarak işaretlenmiştir. Mevcut fiyatlar, bu seviyelere oldukça yakın bir konumda yer almakta; bu nedenle bu seviyelerin takibi önem arz etmektedir. Küresel piyasalardaki gelişmeler, Türkiye’nin döviz piyasasında etkili olmaya devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 48,85 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.850 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,12 oranında değişim kaydetmiştir.

27 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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