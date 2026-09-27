27 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 48,85 TL, satış fiyatı ise 49,01 TL olarak belirlendi. Dolar/TL, günlük %0,12'lik bir artışla işlem görmekte. Doların Türk Lirası karşısındaki değer artışı, döviz piyasasında sınırlı bir yükseliş olarak değerlendiriliyor. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 48.850 TL, 5.000 doların ise 244.250 TL olarak hesaplanıyor.
Son 7 günde Dolar/TL 48,73 TL seviyesinden 49,01 TL'ye yükselerek, 1 doların TL bazındaki değişimi 0,28 TL ve yüzde değişimi %0,57 oldu. Bu doğrultuda, 1.000 doların Türk Lirası karşılığındaki değişim ise 280,00 TL artmış durumda.
7 günlük Dolar/TL serisi şöyle; 2026-09-17: 48,73 TL, 2026-09-18: 48,77 TL, 2026-09-21: 48,80 TL, 2026-09-22: 48,79 TL, 2026-09-23: 48,83 TL, 2026-09-24: 48,87 TL, 2026-09-25: 49,01 TL.
Dolar/TL'de takip edilmesi gereken destek 48,82 TL, direnç ise 49,10 TL seviyelerinde.
27 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|48,85 TL
|49,01 TL
|%0,12
27 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,40 TL
|56,11 TL
|%0,06
|İngiliz Sterlini
|64,37 TL
|65,25 TL
|%0,15
|İsviçre Frangı
|58,96 TL
|59,19 TL
|%0,06
|Kanada Doları
|34,54 TL
|34,66 TL
|%0,09
|Avustralya Doları
|34,30 TL
|34,43 TL
|%0,27
|Çin Yuanı
|7,27 TL
|7,29 TL
|%0,01
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%1,31
|İsveç Kronu
|4,92 TL
|4,95 TL
|%0,11
27 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1392
|%0,10
|GBP/USD
|1,3244
|%0,19
|USD/JPY
|157,27
|%-0,99
|USD/CHF
|0,8283
|%0,06
Son 7 günlük Dolar/TL kur değişiminin grafikle gösterimi, yatırımcıların piyasa eğilimlerini daha net anlamalarına yardımcı olacaktır.
Dolar/TL'de belirlenen destek seviyesi 48,82 TL ve direnç seviyesi 49,10 TL olarak işaretlenmiştir. Mevcut fiyatlar, bu seviyelere oldukça yakın bir konumda yer almakta; bu nedenle bu seviyelerin takibi önem arz etmektedir. Küresel piyasalardaki gelişmeler, Türkiye’nin döviz piyasasında etkili olmaya devam ediyor.
Serbest piyasadaki güncel 48,85 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.850 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,12 oranında değişim kaydetmiştir.
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