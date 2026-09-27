50 derece sıcağa rağmen topluyorlar! Tarlada kilosu 20 TL’den alıcı buluyor

Hatay’ın Amik Ovası’nda yaz aylarının son günlerinde kapya biber hasadı devam ediyor. Kavurucu sıcaklara rağmen tarlalarda sürdürülen çalışmalarda, olgunlaşan tatlı kapya biberler işçiler tarafından elle toplanıyor. Üreticiler ise mahsulü tarlada kilogramı 20 TL’den alıcıya ulaştırıyor.

Doğu Akdeniz’de sıcak hava etkisini sürdürürken Antakya’nın Madenboyu Mahallesi’nde çiftçiler hasat mesaisini sürdürüyor. Çiftçi Ahmet Aksoy da 15 dönümlük arazisinde yetiştirdiği tatlı kapya biberlerin hasadını yapıyor. Tarım işçileri tarafından elle toplanan biberler, tarlada kilogramı 20 TL’den satılıyor.

AŞIRI YAĞIŞLAR VERİMİ DÜŞÜRDÜ

Aksoy, bu yıl hasadın geçen seneye göre oldukça geç kaldığını ve mahsul miktarının da azaldığını belirtti. Bunun temel nedeninin aşırı yağışlar olduğunu ifade eden Aksoy, yaklaşık bir aydır hasat yaptıklarını söyledi.

Yağışların halen devam ettiğini aktaran Aksoy, verimin mevcut şartlarda iyi olduğunu ancak yağmur nedeniyle mahsulün önemli bölümünün çürüyerek tarlada kalabileceğini dile getirdi.

Çiftçi, yaşanan kaybı şu sözlerle anlattı: “Madenboyu Mahallesi'nde 15 dönüm tarlada tatlı biber ektik. Geçen seneye göre bu sene hasat çok geç oldu ve mahsulümüz de az çıktı. Bunun en büyük nedeni aşırı yağışlar oldu. Bir aydan beri hasada başladık.”

TARLADA 20 TL, MANAVDA 100 TL

Kapya biberin tarladan çıktıktan sonra fiyatının ciddi şekilde yükseldiğine dikkat çeken Aksoy, ürünün kilogramının tarlada 20 TL olmasına rağmen manavlara ulaşana kadar 100 TL’ye çıktığını söyledi.

Biberin ağırlıklı olarak salça yapımında kullanıldığını belirten Aksoy, ürünün evlerde de tüketildiğini aktardı. Kendisinin de ailesi için biber yetiştirdiğini söyleyen Aksoy, kapya biberin biberli ekmek ve çeşitli yemeklerde kullanıldığını, biber salçasının ise sofralarda önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Aksoy’un fiyat farkına ilişkin açıklaması şöyle: “Şu anda biber, tarlada kilosu 20 TL iken manavlara ulaşana kadar 100 TL oluyor. Bu biberi salça yapmak için kullanıyorlar, evlerde de tüketiliyor. Biz zaten kendi evimiz için de yapıyoruz. Biberli ekmekte ve çeşitli yemeklerde kullanılıyor, biber salçası olmazsa olmaz.”

DÖNÜM BAŞINA VERİM 5 TONDAN 1,5 TONA DÜŞTÜ

Geçen yıl dönüm başına yaklaşık 5 ton ürün aldıklarını belirten Aksoy, bu sezon aşırı yağışlar ve sel nedeniyle ciddi verim kaybı yaşandığını söyledi. Bu yıl dönüm başına 1,5 ton bile ürün alamayabileceklerini ifade eden Aksoy, yağışların üretim takvimini de geciktirdiğini belirtti.

Aksoy, geçen yıl ile bu yıl arasındaki farkı şöyle aktardı: “Geçen sene dönüm başına yaklaşık 5 ton ürün aldık ama bu sene yağmurdan dolayı 1,5 ton bile alamayacak gibiyiz. Çok yağmur yağdı, sel vurdu burayı ve çok geç kaldık.”

İŞÇİLERİN YEVMİYESİ BİN 100 TL

Hasat sürecinde çalışan tarım işçilerine günlük bin 100 TL yevmiye ödendiğini belirten Aksoy, mesainin sabah saat 06.00’da başladığını söyledi. Amelelerin bulunduğu günlerde çalışmanın 13.30 civarında sona erdiğini, kendisinin ise çocuklarıyla birlikte çalışmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Kavurucu hava nedeniyle çalışma şartlarının oldukça zor olduğunu belirten Aksoy, çiftçinin emeğinin karşılığının kolayca ölçülemeyeceğini dile getirdi. Geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olduklarını söyleyen Aksoy, zaman zaman gölgeye sığındıklarını belirtti.

Çalışma koşullarını anlatan Aksoy, “İşçilere günlük bin 100 TL yevmiye veriyoruz. Sabah saat 06.00'da geliyoruz. Amele varsa 13.30 gibi bırakıyoruz ama biz devam ediyoruz. Ben çocuklarımla birlikte çalışmaya devam ediyorum. Bugün hava çok sıcak, bu sıcakta çalışmak çok zor. Çiftçinin emeğine ne kadar fiyat biçseler de emeğinin karşılığı biçilemez. Mecbur ekmek parası için çalışıyoruz, bazen gölgeye kaçıyoruz.” dedi.

SICAKLIĞA RAĞMEN HASAT SÜRÜYOR

Sabah 06.00’dan bu yana tarlada olduklarını ve henüz rüzgar dahi esmediğini belirten Aksoy, hava sıcaklığının 50 dereceye ulaşması halinde bile çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ürünün zamanında toplanmaması durumunda bozulacağını ifade eden Aksoy, bu nedenle hasadı aksatmadıklarını belirtti.

Aksoy, “Bakın, saat 06.00'dan beri buradayız, daha rüzgar bile esmedi. Gene de devam ediyoruz. İsterse 50 derece olsun, yine devam edeceğiz. Çünkü ürünü zamanında toplamazsak bu sefer bozulacak. Onun için çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hasadın ardından biberlerin işlenmek üzere fabrikaya gönderildiğini belirten Aksoy, ürünlerin önce elle toplandığını ve çuvallara konulduğunu aktardı. Daha sonra biberlerin hava alması amacıyla kırmızı filelere yerleştirildiğini söyleyen Aksoy, akşam saatlerinde ürünleri fabrikaya götürdüklerini ifade etti.

Hasat ve sevkiyat sürecini ise şöyle anlattı: “Biberleri elle topluyoruz, çuvallara koyuyoruz. Daha sonra hava alması için kırmızı filelere koyuyoruz. Akşam da fabrikaya götürüyoruz.”

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır