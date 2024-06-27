27 Haziran 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 27 Haziran Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 27 Haziran 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

27 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 32.8479 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 32.8371 liradan, satış fiyatı ise 32.8589 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.42'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 35.2444 TL'den yapan euro şu anda 35.2213 TL alış ve 35.2675 TL satış fiyatına sahip.





