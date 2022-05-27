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27 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 27 Mayıs Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

27.05.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 27 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 27 Mayıs Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

27 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 27 Mayıs Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 27 Mayıs 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

27 MAYIS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 16.3666 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 16.3445 liradan, satış fiyatı ise 16.3888 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.21'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.597 TL'den yapan euro şu anda 17.5736 TL alış ve 17.6205 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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