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28 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 28 Eylül Çarşamba dolar kaç TL, euro ne kadar?

28.09.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar'da yaşanan hareketlilik ve Euro'da yaşanan değişimler sebebiyle birçok kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 28 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Eylül Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

28 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 28 Eylül Çarşamba dolar kaç TL, euro ne kadar?

28 Eylül 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

28 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.4875 TL 'den yapan Dolar/TL 18,4951 TL alış fiyatından, 18,5168 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.06'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Euro ise 28 Eylül 2022 Çarşamba günü 17,7030 TL alış fiyatından, 17,7186 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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