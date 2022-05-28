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28 Mayıs Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

28.05.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs Cumartesi piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 964 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasalar da yakından takip edilirken, gram altında yükseliş yaşanmıştı. Peki 28 Mayıs'ta gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 28 Mayıs 2022 altın fiyatları...

28 Mayıs Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 972,60 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.608 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü altın fiyatları...

28 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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28 Mayıs Cumartesi günü haftanın altıncı gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 899,59 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 972,60 lira satış fiyatı 901,99 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.022,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.943,00 TL satış fiyatı 6.035,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.022,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.976,00 TL alış ve 3.028,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.511,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Mayıs itibariyle 1.488,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.514,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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gram altın çeyrek altın yarım altın
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