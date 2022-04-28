28 Nisan dolar kaç TL, ne kadar? Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? 28 Nisan 2022 güncel dolar kuru!

Dolar - euro kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar haftanın dördüncü gününde de piyasalardaki son durumu yakından takip ediyor. 28 Nisan dolar ne kadar? Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro kaç lira? sorularının yanıtına ve 28 Nisan 2022 Perşembe gününün güncel fiyat bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

28 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

dolar

Önceki kapanışını 14.8163 TL 'den yapan Dolar/TL kuru geçtiğimiz gün 14,8117 lira alış fiyatından, 14,8210 TL satış fiyatından işlem gördü.

Güncel fiyatlara piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

​



Yüzde -0.02'luk bir değişim yaşayan euro ise geçtiğimiz gün aşağı ibreyi gösterdi.

Bir önceki kapanışını 15.6093 TL'den yapan euro geçtiğimiz gün 15.7375 TL alış ve 15.748 TL satış fiyatından işlem gördü.

