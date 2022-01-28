FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 28 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Ocak Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

28 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Ocak Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

28.01.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 28 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Ocak Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

28 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Ocak Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 28 Ocak 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

28 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 13.634 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.6269 liradan, satış fiyatı ise 13.6411 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.1'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.2162 TL'den yapan euro şu anda 15.1977 TL alış ve 15.2348 TL satış fiyatına sahip.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
Fed faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?Fed faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?
Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'den ilk paylaşım

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'den ilk paylaşım

Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti ile ayrı ittifak peşinde iddiası…

Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti ile ayrı ittifak peşinde iddiası…

Asgari ücretin üzerinde çalışanlar dikkat! Maaş tabloları ortaya çıktı

Asgari ücretin üzerinde çalışanlar dikkat! Maaş tabloları ortaya çıktı

Yeni genelge ile duyuruldu... Artık 10.848 TL

Yeni genelge ile duyuruldu... Artık 10.848 TL

Piyasalarda Fed fiyatlaması başladı! Dolarda 18 ayın zirvesi…

Piyasalarda Fed fiyatlaması başladı! Dolarda 18 ayın zirvesi…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüz binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Maaşlara ilave zam yolda

Yüz binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Maaşlara ilave zam yolda

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Memur ve emekliler dikkat! Bin lira fark...

Memur ve emekliler dikkat! Bin lira fark...

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.