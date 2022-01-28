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28 Ocak dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

28.01.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve sterlin fiyatları FED faiz kararının ardından merak konusu oldu. FED, dünya piyasasının merakla beklediği faiz kararını 26 Ocak'ta açıkladı. Açıklamaya göre FED, politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttu. Dolar, 28 Ocak öğle saatlerinde 13,61 TL'den alınıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dünya çapında büyük bir ticaret hacmine sahip olan dolar, FED faiz kararının ardından yatay seyretti. FED faiz kararı, dolar başta olmak üzere dünya piyasasındaki durumda etkileyici rol oynuyor. FED'in bu yıl içerisinde 3 kez faiz artırımı kararı alabileceği tahmin ediliyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

28 Ocak öğle saatlerinde yüzde 0,21 değer kaybeden dolar 11.46 itibarıyla 13,6181 TL'den alınıp 13,6265 TL'den satılıyor.

28 Ocak dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

EURO NE KADAR?

28 Ocak öğle saatlerinde yüzde 0,44 değer kaybeden euro, 15,1569 TL'den alınıyor ve 15,1716 TL'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

28 Ocak öğle saatlerinde yüzde 0,36 değer kaybeden sterlin 18,2180 TL'den alınıyor ve 18,2327 TL'den satılıyor.

2022 FED FAİZ TOPLANTISI TARİHLERİ

Yılın ilk FED faiz toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantıda politika faizlerini yüzde 0-0.25 aralığında sabit tutma kararı alındı. Yılın 2. FED faiz toplantısı 15-16 Mart tarihleri arasında yapılacak. Üçüncü toplantı 3-4 Mayıs'ta, dördüncü toplantı 14-15 Haziran'da, beşinci toplantı 26-27 Temmuz'da, altıncı toplantı ise 20-21 Eylül'de yapılacak. Toplantıların ardından FED faiz kararı yetkililer tarafından açıklanacak.


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Anahtar Kelimeler:
Euro İngiliz sterlini
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