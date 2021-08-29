29 Ağustos 2021 Pazar dolar kuru! Dolar ne kadar?

Yaklaşık olarak son iki haftanın en düşük seviyesine inen ve haftayı bu seviyeden kapatan dolar, geçtiğimiz 27 Ağustos 2021 Cuma gününde yüzde 0,54 değer kaybetti. Bununla birlikte Euro ve sterlinde dolarda görüldüğü kadar ani hareketler görülmedi. İşte 29 Ağustos dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR

21 Haziran'da yaklaşık 8,80 TL'ye kadar yükselen dolarda düşüş devam ediyor. 8,80 TL'den satıcı bulan dolar son bir aydır değer kaybediyor.

Piyasaların kapandığı 27 Ağustos 2021 Cuma gününde yaklaşık olarak yüzde 0,54 değer kaybeden dolar 8,34 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro 27 Ağustos 2021 Cuma gününde yaklaşık yüzde 0,02 değer kazandı. Geçtiğimiz aylarda 10,75 TL'ye kadar yükselen Euro 9,85 TL.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 27 Ağustos 2021 Cuma gününü 11,49 TL'den kapattı.

