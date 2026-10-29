29 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 49,83 TL, satış kuru ise 49,84 TL olarak belirlendi. Bugünkü değerler, bir önceki güne göre %0,01'lik küçük bir düşüş gösteriyor. Dolar neden hareket ediyor? Verilere göre, şu an için dışsal bir piyasa etkeni açıklanmamış durumda.

Elinizdeki dolarları TL’ye çevirdiğinizde, 1.000 doların alış kuru üzerinden karşılığı 49.830 TL, 5.000 doların ise 249.150 TL’ye denk geliyor. Son bir haftada Dolar/TL kurunda 0,28 TL'lik bir artış gözlemlendi; bu, %0,56'lık bir yükselişe işaret ediyor. 7 gün önceki Dolar/TL kuru 49,56 TL iken, bugün 49,84 TL seviyesine ulaştı.

Son bir hafta içerisinde Dolar/TL kurundaki değişim şu şekilde gerçekleşti:

2026-10-21: 49,56 TL

2026-10-22: 49,65 TL

2026-10-23: 49,69 TL

2026-10-26: 49,75 TL

2026-10-27: 49,80 TL

2026-10-28: 49,84 TL

2026-10-29: 49,84 TL

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,65 TL, direnç seviyesi ise 49,93 TL olarak belirlendi. Bu seviyeler, kurda olası dalgalanmaların yönünü tayin etmede yatırımcılar için önemli noktalar oluşturuyor.

Güncel Dolar Kuru

29 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,83 TL 49,84 TL %-0,01





Güncel Döviz Kurları

29 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,58 TL 55,68 TL %0,11 İngiliz Sterlini 66,46 TL 66,53 TL %0,10 İsviçre Frangı 60,08 TL 60,12 TL %-0,13 Kanada Doları 35,61 TL 35,63 TL %0,03 Avustralya Doları 35,10 TL 35,12 TL %-0,11 Çin Yuanı 7,48 TL 7,49 TL %0,04 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %0,27 İsveç Kronu 5,02 TL 5,03 TL %-0,14





Öne Çıkan Pariteler

29 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1137 %-0,15 GBP/USD 1,3312 %-0,11 USD/JPY 157,83 %0,00 USD/CHF 0,8291 %0,13





Grafik, Dolar/TL kurunun son 7 günlük değişimini göstermektedir.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin 49,65 TL'den 49,93 TL'ye kadar olan destek ve direnç seviyelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Mevcut fiyat 49,84 TL seviyesinde bulunuyor. Bu seviyeler, piyasalardaki oynaklık ve yatırımcı duyarlılığını takip etmek açısından kritik önem taşıyor.

Sıkça Sorulan Sorular