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29 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasada 49,83 TL alış, 49,84 TL satış kuru ile işlem görüyor. Önceki güne kıyasla yüzde 0,01'lik küçük bir düşüş kaydedildi.

29 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 49,83 TL, satış kuru ise 49,84 TL olarak belirlendi. Bugünkü değerler, bir önceki güne göre %0,01'lik küçük bir düşüş gösteriyor. Dolar neden hareket ediyor? Verilere göre, şu an için dışsal bir piyasa etkeni açıklanmamış durumda.

Elinizdeki dolarları TL’ye çevirdiğinizde, 1.000 doların alış kuru üzerinden karşılığı 49.830 TL, 5.000 doların ise 249.150 TL’ye denk geliyor. Son bir haftada Dolar/TL kurunda 0,28 TL'lik bir artış gözlemlendi; bu, %0,56'lık bir yükselişe işaret ediyor. 7 gün önceki Dolar/TL kuru 49,56 TL iken, bugün 49,84 TL seviyesine ulaştı.

Son bir hafta içerisinde Dolar/TL kurundaki değişim şu şekilde gerçekleşti:

  • 2026-10-21: 49,56 TL
  • 2026-10-22: 49,65 TL
  • 2026-10-23: 49,69 TL
  • 2026-10-26: 49,75 TL
  • 2026-10-27: 49,80 TL
  • 2026-10-28: 49,84 TL
  • 2026-10-29: 49,84 TL

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,65 TL, direnç seviyesi ise 49,93 TL olarak belirlendi. Bu seviyeler, kurda olası dalgalanmaların yönünü tayin etmede yatırımcılar için önemli noktalar oluşturuyor.

Güncel Dolar Kuru

29 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,83 TL 49,84 TL %-0,01


Güncel Döviz Kurları

29 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,58 TL 55,68 TL %0,11
İngiliz Sterlini 66,46 TL 66,53 TL %0,10
İsviçre Frangı 60,08 TL 60,12 TL %-0,13
Kanada Doları 35,61 TL 35,63 TL %0,03
Avustralya Doları 35,10 TL 35,12 TL %-0,11
Çin Yuanı 7,48 TL 7,49 TL %0,04
Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %0,27
İsveç Kronu 5,02 TL 5,03 TL %-0,14


Öne Çıkan Pariteler

29 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1137 %-0,15
GBP/USD 1,3312 %-0,11
USD/JPY 157,83 %0,00
USD/CHF 0,8291 %0,13


Grafik, Dolar/TL kurunun son 7 günlük değişimini göstermektedir.

29 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin 49,65 TL'den 49,93 TL'ye kadar olan destek ve direnç seviyelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Mevcut fiyat 49,84 TL seviyesinde bulunuyor. Bu seviyeler, piyasalardaki oynaklık ve yatırımcı duyarlılığını takip etmek açısından kritik önem taşıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,83 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.830 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %-0,01 oranında değişim kaydetmiştir.

29 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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