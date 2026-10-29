29 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 49,83 TL, satış kuru ise 49,84 TL olarak belirlendi. Bugünkü değerler, bir önceki güne göre %0,01'lik küçük bir düşüş gösteriyor. Dolar neden hareket ediyor? Verilere göre, şu an için dışsal bir piyasa etkeni açıklanmamış durumda.
Elinizdeki dolarları TL’ye çevirdiğinizde, 1.000 doların alış kuru üzerinden karşılığı 49.830 TL, 5.000 doların ise 249.150 TL’ye denk geliyor. Son bir haftada Dolar/TL kurunda 0,28 TL'lik bir artış gözlemlendi; bu, %0,56'lık bir yükselişe işaret ediyor. 7 gün önceki Dolar/TL kuru 49,56 TL iken, bugün 49,84 TL seviyesine ulaştı.
Son bir hafta içerisinde Dolar/TL kurundaki değişim şu şekilde gerçekleşti:
Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,65 TL, direnç seviyesi ise 49,93 TL olarak belirlendi. Bu seviyeler, kurda olası dalgalanmaların yönünü tayin etmede yatırımcılar için önemli noktalar oluşturuyor.
29 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,83 TL
|49,84 TL
|%-0,01
29 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,58 TL
|55,68 TL
|%0,11
|İngiliz Sterlini
|66,46 TL
|66,53 TL
|%0,10
|İsviçre Frangı
|60,08 TL
|60,12 TL
|%-0,13
|Kanada Doları
|35,61 TL
|35,63 TL
|%0,03
|Avustralya Doları
|35,10 TL
|35,12 TL
|%-0,11
|Çin Yuanı
|7,48 TL
|7,49 TL
|%0,04
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%0,27
|İsveç Kronu
|5,02 TL
|5,03 TL
|%-0,14
29 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1137
|%-0,15
|GBP/USD
|1,3312
|%-0,11
|USD/JPY
|157,83
|%0,00
|USD/CHF
|0,8291
|%0,13
Grafik, Dolar/TL kurunun son 7 günlük değişimini göstermektedir.
Dolar/TL'nin 49,65 TL'den 49,93 TL'ye kadar olan destek ve direnç seviyelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Mevcut fiyat 49,84 TL seviyesinde bulunuyor. Bu seviyeler, piyasalardaki oynaklık ve yatırımcı duyarlılığını takip etmek açısından kritik önem taşıyor.
Serbest piyasadaki güncel 49,83 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.830 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %-0,01 oranında değişim kaydetmiştir.
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