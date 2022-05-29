29 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 29 Mayıs 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 16 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 16'i geçen dolar kurundaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 29 Mayıs'ta aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 29 Mayıs 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

29 MAYIS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci günü olan 29 Mayıs Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 16,1911 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 16,1904 liradan, satış fiyatı ise 16,1920 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0,53'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 17,4088 TL'den yapan euro şu anda 17,3519 TL alış ve 17,4658 TL satış fiyatına sahip.

