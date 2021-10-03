3 Ekim gram altın kaç TL oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Eylül ayında rekora ulaşan dolar ile birlikte altın fiyatlarında da yükseliş görüldü. Doların 8.85 TL'ye ulaşmasıyla, altın haftanın son işlem gününü 500 TL ile kapattı. İşte 3 Ekim 2021 Pazar gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...
Gram altın, 501 TL'ye ulaşarak yüzde 0.11'lik bir değer kaybı yaşadı.
Çeyrek altın alış fiyatı 813 TL, satış fiyatı ise 826 TL'yi buldu.
Yarım altın alış fiyatı 1.627,00 TL, satış fiyatı ise 1.654,00 TL'ye ulaştı. Yarım altının değer kaybı, yüzde 0.12 olarak güncellendi.
Yüzde 0.15'lik bir değer kaybı görülen Cumhuriyet altının alış fiyatı 3.238,00 TL, satış fiyatı 3.295,00 TL'ye ulaştı.
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