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  4. 3 Ekim gram altın kaç TL oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

3 Ekim gram altın kaç TL oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

03.10.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar ve vatandaşlar, dolar hareketlerine bağlı olarak değişiklik gösteren altın fiyatlarını anbean takip ediyor. 2 ay sonra yeniden 500 TL'nin üzerine çıkan gram altın, son günlerde yüzde 0.11'lik bir değer kaybı yaşadı. İşte 3 Ekim 2021 Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Eylül ayında rekora ulaşan dolar ile birlikte altın fiyatlarında da yükseliş görüldü. Doların 8.85 TL'ye ulaşmasıyla, altın haftanın son işlem gününü 500 TL ile kapattı. İşte 3 Ekim 2021 Pazar gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, 501 TL'ye ulaşarak yüzde 0.11'lik bir değer kaybı yaşadı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 813 TL, satış fiyatı ise 826 TL'yi buldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.627,00 TL, satış fiyatı ise 1.654,00 TL'ye ulaştı. Yarım altının değer kaybı, yüzde 0.12 olarak güncellendi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yüzde 0.15'lik bir değer kaybı görülen Cumhuriyet altının alış fiyatı 3.238,00 TL, satış fiyatı 3.295,00 TL'ye ulaştı.


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