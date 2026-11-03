3 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 50,01 TL seviyesinden işlem görüyor. Bugün Dolar/TL kuru, önceki güne göre %0,05 artış gösterdi. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.980 TL, 5.000 dolar ise 249.900 TL değerinde. Son 7 günde Dolar/TL kuru, 49,75 TL'den 50,01 TL'ye çıkarak 0,26 TL, yani %0,52'lik bir artış yaşadı. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 260,00 TL değer kazandı.

Dolar/TL'nin son 7 gün içerisinde sergilediği değerler incelendiğinde, 26 Ekim 2026'da 49,75 TL seviyesinden başlayarak, 03 Kasım 2026'da 50,01 TL seviyesine ulaştığı görülüyor. Takip edilmesi gereken destek seviyesinin 49,84 TL, direnç seviyesinin ise 50,10 TL olduğu belirtiliyor.

Güncel Dolar Kuru

03 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,98 TL 50,01 TL %0,05





Güncel Döviz Kurları

03 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,98 TL 56,01 TL %0,04 İngiliz Sterlini 67,10 TL 67,11 TL %0,05 İsviçre Frangı 61,10 TL 61,15 TL %0,07 Kanada Doları 35,78 TL 35,80 TL %0,22 Avustralya Doları 34,88 TL 34,91 TL %-0,18 Çin Yuanı 7,49 TL 7,50 TL %-0,31 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,78 İsveç Kronu 5,11 TL 5,11 TL %0,06





Öne Çıkan Pariteler

03 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1193 %0,00 GBP/USD 1,3411 %0,00 USD/JPY 157,86 %-0,03 USD/CHF 0,8179 %-0,02





Dolar/TL son 7 günlük kur değişimini gösteren grafik, kullanıcılar için önemli bir görsel referans sunacak.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin mevcut fiyatı, 49,84 TL seviyesindeki destek noktasının üzerinde yer alıyor. Bu seviyenin altında bir kapanış, olası bir satış baskısını getirebilirken, 50,10 TL'deki direnç seviyesi dikkatle izlenmelidir. Küresel piyasa etkenlerine ilişkin veri sağlanmadığı için piyasanın genel yönü üzerine yorum yapmak mümkün olmamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular