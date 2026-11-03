3 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 50,01 TL seviyesinden işlem görüyor. Bugün Dolar/TL kuru, önceki güne göre %0,05 artış gösterdi. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.980 TL, 5.000 dolar ise 249.900 TL değerinde. Son 7 günde Dolar/TL kuru, 49,75 TL'den 50,01 TL'ye çıkarak 0,26 TL, yani %0,52'lik bir artış yaşadı. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 260,00 TL değer kazandı.
Dolar/TL'nin son 7 gün içerisinde sergilediği değerler incelendiğinde, 26 Ekim 2026'da 49,75 TL seviyesinden başlayarak, 03 Kasım 2026'da 50,01 TL seviyesine ulaştığı görülüyor. Takip edilmesi gereken destek seviyesinin 49,84 TL, direnç seviyesinin ise 50,10 TL olduğu belirtiliyor.
03 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,98 TL
|50,01 TL
|%0,05
03 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,98 TL
|56,01 TL
|%0,04
|İngiliz Sterlini
|67,10 TL
|67,11 TL
|%0,05
|İsviçre Frangı
|61,10 TL
|61,15 TL
|%0,07
|Kanada Doları
|35,78 TL
|35,80 TL
|%0,22
|Avustralya Doları
|34,88 TL
|34,91 TL
|%-0,18
|Çin Yuanı
|7,49 TL
|7,50 TL
|%-0,31
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%-0,78
|İsveç Kronu
|5,11 TL
|5,11 TL
|%0,06
03 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1193
|%0,00
|GBP/USD
|1,3411
|%0,00
|USD/JPY
|157,86
|%-0,03
|USD/CHF
|0,8179
|%-0,02
Dolar/TL son 7 günlük kur değişimini gösteren grafik, kullanıcılar için önemli bir görsel referans sunacak.
Dolar/TL'nin mevcut fiyatı, 49,84 TL seviyesindeki destek noktasının üzerinde yer alıyor. Bu seviyenin altında bir kapanış, olası bir satış baskısını getirebilirken, 50,10 TL'deki direnç seviyesi dikkatle izlenmelidir. Küresel piyasa etkenlerine ilişkin veri sağlanmadığı için piyasanın genel yönü üzerine yorum yapmak mümkün olmamaktadır.
Serbest piyasadaki güncel 49,98 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.980 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,05 oranında değişim kaydetmiştir.
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