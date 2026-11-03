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3 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL kuru, son 7 günde 49,75 TL'den 50,01 TL'ye çıkarak %0,52'lik bir artış yaşadı.

3 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 50,01 TL seviyesinden işlem görüyor. Bugün Dolar/TL kuru, önceki güne göre %0,05 artış gösterdi. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.980 TL, 5.000 dolar ise 249.900 TL değerinde. Son 7 günde Dolar/TL kuru, 49,75 TL'den 50,01 TL'ye çıkarak 0,26 TL, yani %0,52'lik bir artış yaşadı. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 260,00 TL değer kazandı.

Dolar/TL'nin son 7 gün içerisinde sergilediği değerler incelendiğinde, 26 Ekim 2026'da 49,75 TL seviyesinden başlayarak, 03 Kasım 2026'da 50,01 TL seviyesine ulaştığı görülüyor. Takip edilmesi gereken destek seviyesinin 49,84 TL, direnç seviyesinin ise 50,10 TL olduğu belirtiliyor.

Güncel Dolar Kuru

03 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,98 TL 50,01 TL %0,05


Güncel Döviz Kurları

03 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,98 TL 56,01 TL %0,04
İngiliz Sterlini 67,10 TL 67,11 TL %0,05
İsviçre Frangı 61,10 TL 61,15 TL %0,07
Kanada Doları 35,78 TL 35,80 TL %0,22
Avustralya Doları 34,88 TL 34,91 TL %-0,18
Çin Yuanı 7,49 TL 7,50 TL %-0,31
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,78
İsveç Kronu 5,11 TL 5,11 TL %0,06


Öne Çıkan Pariteler

03 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1193 %0,00
GBP/USD 1,3411 %0,00
USD/JPY 157,86 %-0,03
USD/CHF 0,8179 %-0,02


Dolar/TL son 7 günlük kur değişimini gösteren grafik, kullanıcılar için önemli bir görsel referans sunacak.

3 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin mevcut fiyatı, 49,84 TL seviyesindeki destek noktasının üzerinde yer alıyor. Bu seviyenin altında bir kapanış, olası bir satış baskısını getirebilirken, 50,10 TL'deki direnç seviyesi dikkatle izlenmelidir. Küresel piyasa etkenlerine ilişkin veri sağlanmadığı için piyasanın genel yönü üzerine yorum yapmak mümkün olmamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,98 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.980 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,05 oranında değişim kaydetmiştir.

3 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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