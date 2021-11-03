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3 Kasım 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 3 Kasım 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

03.11.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Kasım haftanın üçüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Sevdiklerine hediye maksatlı bilezik almak isteyen veya yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın bilezikteki son durumu takip ediyor. Hafta boyu altın bilezik fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam etti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 3 Kasım'da 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 3 Kasım 2021 Çarşamba altın bilezik fiyatları...

3 Kasım 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 3 Kasım 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

3 Kasım Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne düşüşle başladı. Peki 3 Kasım'da 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatlarında son durum...

3 KASIM'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

3 Kasım günü haftanın üçüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 499,59 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 3 Kasım itibariyle 498,81 TL alış ve 503,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 401,38 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 401,40 TL alış ve 401,48 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 361,71 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %-0,40 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 301,09 TL alış ve 360,28 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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