3 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 3 Şubat 2022 Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Bir süredir 14 lira sınırında seyreden dolar kurundaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 3 Şubat'ta aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 3 Şubat 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar?

3 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın dördüncü günü olan 3 Şubat Perşembe günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 13,4936 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,4882 liradan, satış fiyatı ise 13,4996 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0,25'lik bir değişim yaşayan euro da bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,2690 TL'den yapan euro şu anda 15,2598 TL alış ve 15,2784 TL satış fiyatına sahip.