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3 Şubat Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Şubat 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

03.02.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Şubat Perşembe haftanın dördüncü gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 783 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak ons altın fiyatı son Fed toplantısından beri 1.850 dolar düzeyinden 1.780 dolar seviyesine çekilerek 1,5 ayın en düşük seviyesini görmüş oldu. Peki 3 Şubat gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 3 Şubat 2022 altın fiyatları...

3 Şubat Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Şubat 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın dördüncü günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 782,73 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.281 liradan işlem görmekteydi. Resmi Gazete'de geçtiğimiz aylarda yeni yayınlanan karara göre altın hesabını Türk Lirası mevduat hesaplarına çevirenlere Merkez Bankası destek vereceği duyurulmuştu. İşte 3 Şubat 2022 Perşembe günü altın fiyatları...

3 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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3 Şubat Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 782,73 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 783,74 lira satış fiyatı 783,93 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.154,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.09200 TL satış fiyatı 5.160,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.587,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.551,00 TL alış ve 2.588,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.293,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Şubat itibariyle 1.272,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.294,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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gram altın çeyrek altın yarım altın
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