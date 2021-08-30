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  4. 30 Ağustos 2021 Pazartesi dolar kuru! Dolar ve euro ne kadar?

30 Ağustos 2021 Pazartesi dolar kuru! Dolar ve euro ne kadar?

30.08.2021 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık son üç haftadır TL karşısında değer kaybeden dolar güne yüzde 0,18'lik yükseliş ile başladı. 21 Haziran'da ulaştığı 8,80 TL seviyesinden yaklaşık yüzde 5,05 aşağıda olan dolar, 2 Ağustos ve 10 Haziran tarihlerinde alıcı bulduğu bölgede yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Geçtiğimiz hafta TL karşısında yaklaşık yüzde 1,71 değer kaybeden dolar, haftanın ilk günü olan 30 Ağustos Pazartesi gününe yükseliş ile başladı. Son üç haftadır TL karşısında düşen doların bir sonraki hamlesi yatırımcılar ve ilgiler tarafından merak konusu oldu. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son üç haftadır TL karşısında yaklaşık yüzde 3,35 değer kaybetti. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1,71 düşen dolar haftanın ilk gününe yüzde 0,18 yükseliş ile başladı. Dolar 8,36 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Dolar gibi euro da TL karşısında son üç haftada değer kaybetti. Geçtiğimiz haftaya 9,92 TL'den başlayan ve haftayı 9,85 TL'ye düşerek toplamda yüzde 0,69 düşüş ile kapatan euro, 9,86 TL'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlinde 1 Haziran'da ulaştığı 12,40 TL'lik zirvenin ardından düşüş devam ediyor. Sterlin 11,49 TL'den işlem görüyor.

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Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini Türk lirası
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